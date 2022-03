SG Attendorn/Ennest sucht Handball-Mädchen

Attendorn. Beim Anblick des Mannschaftsfotos kommt man nicht auf den Gedanken, dass die Handballerinnen der SG Attendorn/Ennest Verstärkung suchen.

Tatsächlich aber ging ein Aufruf dahingehend an unsere Redaktion. „Wenn du Teil eines tollen Teams werden möchtest, dann schau doch mal bei uns vorbei“, heißt es da.

„Wenn alle da sind, sind wir 24 Mädchen“, antwortete Trainerin Katja Kniep auf die Bemerkung, dass die Truppe doch eigentlich gut aufgestellt sei. Stimmt. Aber der Haken ist: Es sind zwei Teams dort abgebildet. Die B- und C-Juniorinnen. Und da sind 24 Spielerinnen schon nicht mehr allzu üppig. „Für zwei Mannschaften zu wenig“, sagt die Trainerin klipp und klar.

Und als Corona einschlug, sei es schwierig gewesen, diese zusammen zu halten. Im Moment seien es „um die zwanzig“. Wenn dann Verletzte oder Kranke hinzukommen, wird es schon sehr eng. Die Mädels spielen schon „seit der E-Jugend, teilweise von den Minis an, zusammen“, sagt Katja Kiep. Beide Mannschaften werden gemeinsam durchgezogen. Eine Spielerin kommt, eine andere geht, wie das so ist in diesem Alter. Katja Kniep: „Aber der harte Kern ist immer zusammengeblieben.“ Immer, das heißt, zwischen vier und sechs Jahre. Katja Kniep ist, gemeinsam mit Wolfgang Benninghaus, auch als Trainerin zuständig. Mittlerweile gehören auch Rolf Benninghaus und Philipp Borschdorf zum Trainerteam.

Die Mannschaften sind in der Kreisliga zu Hause. Durch die Kooperation des Handballkreises Lenne-Sieg mit Oberberg stehen recht lange Auswärtsfahrten an.

Lange Auswärtsfahrten

Das liegt daran, dann die Mädchenmannschaften immer dünner gesät sind. Nicht anders als im Fußball. „Im Handball ist es sogar noch schlimmer, würde ich sagen“, so Katja Knieps Erfahrung. Die längste Fahrt führt die Hansestädterinnen bis nach Lohmar, unweit des Kölner Flughafens. 80 Kilometer. „Das ist aber die Ausnahme“, stellte die SGA-Trainerin fest, „das meiste ist 40 bis 50 Kilometer weit.“ Immer noch große Entfernungen. „Man muss das schon wollen, ja“, entgegnete Katja Kniep, angesprochen auf die drei oder vier Stunden, die solche Touren in Anspruch nehmen. Die Mädchen wollen. Die seien richtig heiß. So seien die C-Juniorinnen ziemlich traurig, dass sie nur noch ein Saisonspiel vor sich haben. Jetzt überlege man, ein Turnier zu machen, um im wahrsten Sinne des Wortes am Ball zu bleiben. Die Mädchen haben unter Corona gelitten, konnten nur wenig spielen und selten in die Halle.

Beide SGA-Mannschaften stehen in ihren Ligen auf Platz zwei. Aber für die Aufstiegsspiele werden sie nicht gemeldet. „Dafür ist unsere Leistungsdichte nicht groß genug“, weiß die Trainerin. Wenn es dann in der neuen Liga Woche für Woche Haue gäbe, ginge die Lust verloren. Und das darf nicht passieren, denn: „Uns ist es wichtig, dass sie zusammenspielen, dass sie diesen sozialen Zusammenhalt und Spaß haben. Das gelingt uns ganz gut.“ Mädels im Jahrgang 2006 bis 2009 sind herzlich eingeladen in Attendorn beim Training vorbei zu schauen.

Ansprechpartner: Wolfgang Benninghaus, 0160-93831506.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe