SG Finnentrop/Bamenohl: Auf Kunstrasen soll es in Dortmund klappen

Dortmund Während die meisten Fußballer im Kreis Olpe am Wochenende spielfrei haben, geht es für den Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl zu einer der größtmöglichen Aufgaben.

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres 2023 steht Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl vor einer ganz hohen Hürde: Die SG muss am Sonntag beim Tabellenzweiten ASC 09 Dortmund antreten (Anstoß: 14Uhr, Sportplatz Schweizer Allee 29a).





Die Mannschaft vom Bamenohler Schloss zeigte sich zuletzt in der Meisterschaft sehr formstark und feierte zwei souveräne Heimsiege in Serie. Sowohl gegen den TuS Bövinghausen, als auch gegen die Spielvereinigung aus Vreden setzte man sich, nach über weite Strecken überzeugenden Vorstellungen und begeisternden Tempofußball, auch in der Höhe verdient, mit 4:1 durch und kletterte, mit jetzt schon 21 Punkten, auf den neunten Tabellenrang. Um den Spielrhythmus zu halten, stand dann am vergangenen Wochenende noch ein Testspiel gegen den Landesligisten SC Drolshagen auf dem Programm, das die torhungrigen Bamenohler klar mit 10:0 (Tore: Ismail Alushi (3), Gordon Meyer (2), Luca Künchen (2), Maximilian Humberg, Nicolas Herrmann und Marten Schelle) für sich entscheiden konnten. In Dortmund wird aber natürlich wieder ein Gegner von anderem Kaliber auf dem Platz stehen. Das Team aus dem Stadtbezirk Aplerbeck im Südosten der Ruhrmetropole, belegt nach 15 Spieltagen, punktgleich mit dem Klassenprimus VfL Sportfreunde Lotte (beide 37 Punkte), den zweiten Tabellenrang und blieb in den letzten sieben Spielen ohne Punktverlust. Somit zählt die starke Mannschaft um Spielertrainer Marco Stiepermann, der u.a. schon für Borussia Dortmund, VfL Bochum, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, SC Paderborn und Norwich City auf dem Platz stand, natürlich zu einem der großen Titel- und Aufstiegsaspiranten. Mit Maximilian Podehl (elf Treffer) haben die Gastgeber einen der besten Torschützen in ihren Reihen.

Schwierige Trainingsbedingungen ohne Cheftrainer

„Die Vorbereitung auf das sehr schwere Auswärtsspiel war leider nicht optimal“, erklärt Bamenohls Trainer Ibou Mbaye, der wegen der chaotischen Verkehrsbedingungen beim Training nicht dabei sein konnte und seinen Co-Ttrainern die Leitung der Einheiten übergeben hatte: „Wir konnten die gesamte Woche nicht mit Ball trainieren und mussten uns mit Laufen, Kraft- und Fitnesstraining zufriedengeben. Mit dem vielen Schnee muss man aber als Trainer im Sauerland klarkommen, allerdings hoffe ich, dass das Wetter in der nächsten Woche wieder besser wird.“

Mbaye pendelt sonst, fast täglich, von seinem Wohnort Soest in den Kreis Olpe. Die Begegnung gegen die gefährlichen Dortmunder, die mit erst acht Gegentreffern auch die beste Abwehr der Oberliga Westfalen stellen, sieht er wieder als eines von vielen Bonusspielen für seine Mannschaft: „Wir können ganz entspannt und befreit aufspielen. Im Spielverlauf werden wir dann sehen, was alles möglich ist. Die Dortmunder haben den größeren Druck und müssen gewinnen, denn sie wollen unbedingt in die Regionalliga aufsteigen. Nach den beiden überzeugenden Heimsiegen haben wir jetzt ein gutes und beruhigendes Polster auf die Abstiegsränge.“ Da auch der zuletzt angeschlagene Phillip Hennes mit ins Ruhrgebiet reisen wird, stehen dem Senegalesen, bis auf den langzeitverletzten Alexander Santana, wieder alle Spieler zur Verfügung. Die Gastgeber müssen, witterungsbedingt, erstmals in dieser Saison, ein Heimspiel auf Kunstrasen bestreiten, was für die Mbaye-Elf sicherlich kein Nachteil sein wird.

Wir können ganz entspannt und befreit aufspielen. Im Spielverlauf werden wir dann sehen, was alles möglich ist. Die Dortmunder haben den größeren Druck und müssen gewinnen. Ibou Mbaye, Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl

Die Aplerbecker sind mit einer makellosen Bilanz (24 Punkte aus acht Spielen) zwar die beste Auswärtsmannschaft der Liga, mussten aber im heimischen Stadion, wo sie nicht unverwundbar sind, schon zwei bittere Niederlagen, gegen Lotte (0:2) und Erkenschwick (0:1), sowie ein torloses Unentschieden gegen den FC Brünninghausen hinnehmen. Finnentrop/ Bamenohl konnte bisher immerhin schon acht Auswärtspunkte erobern. Die Bilanz spricht zwar für die Gastgeber, die sich, bei einem Unentschieden und einer Niederlage, in den bisherigen vier Aufeinandertreffen zweimal durchsetzen konnten, aber im letzten Duell, am 12. März 2023, feierten die Finnentrop/Bamenohler Kicker allerdings einen klaren und hochverdienten 4:0- Heimsieg.

Drei Spiele abgesagt Drei Spiele fallen nach aktuellem Stand der Witterung zum Opfer. Neu angesetzt werden müssen die Partien zwischen der Spvgg. Erkenschwick und Eintracht Rheine, Preußen Münster II gegen TuS Ennepetal und Sportfreunde Siegen gegen Victoria Clarholz.

