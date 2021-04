SG Finnentrop/Bamenohl: „Bene“ Feldmann verstärkt die Zweite

Finnentrop/Bamenohl. Der Mann weiß, wie Aufstiege gehen und hat eine riesige Erfahrung: Benedikt Feldmann verstärkt 2021/22 die „Zweite“ der SG Finnentrop/Bamenohl.

Die SG freut sich, dass Benedikt Feldmann zur Fußball-Saison 2021/22 wieder aktiv als Spieler zurückkehren wird. Der 31-Jährige Weringhauser spielte bereits in der Jugend für die SG und hatte einen großen Anteil an dem erfolgreichen Weg der Ersten Mannschaft.

Dort spielte er bis 2017 und führte die Mannschaft vier Jahre als Kapitän an. Nach drei überkreislichen Aufstiegen und etlichen Pokalsiegen in der Halle sowie auf dem Feld, verabschiedete sich „Bene“ vorerst von der aktiven Zeit bei der SG. Grund war der Einstieg in die Selbstständigkeit und die damit fehlende Zeit für die Familie. Nachdem sich nun sein Alltag rund um die Physiopraxis Impuls sowie der Familie eingespielt hat, wünscht er sich wieder aufs Feld zurückzukehren.

Physiopartner der SG

Der Kontakt zwischen den SG Verantwortlichen und Bene war durch die Arbeit als Physiopartner nie verloren gegangen. „Er hat uns oftmals klargemacht, dass er lediglich eine Fußballpause einlegt und irgendwann wieder zurückkommen möchte und bei so einem Spieler bleibt man dann natürlich dran“, schreibt Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG, in der Pressemitteilung.

Neben seiner fußballerischen Klasse bringt der Linksfuß das komplette Paket aus Erfahrung und Persönlichkeit mit, um der jungen Zweitvertretung als Führungsspieler zu helfen. Machula: „Wir haben Spieler dabei, die auf längere Sicht mal den Weg in die Erste schaffen können. Dabei kann Bene sicher helfen.“

Doppelpack im entscheidenden Spiel

Benedikt Feldmann ist mit seinem hohen Tempo auf der linken Außenbahn zuhause, kann aber auch in der hinteren Reihe jede Position besetzen, so dass er für die Trainer Michael Hennes und Fabian Schmidt einige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Übrigens absolvierte er sein bisher letztes Spiel im SG-Trikot am 1. Juni 2017 für die Zweite Mannschaft. Damals unterstütze er als Spieler der Ersten die „Zweite“ im Aufstiegsspiel gegen den FSV Gerlingen II und half mit seinem Doppelpack den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt zu machen. Er weiß also auch, wie Aufstiege in der Kreisliga funktionieren.