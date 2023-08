SG Finnentrop/Bamenohl II ist erster Tabellenführer

Hart umkämpft ist das Spiel zwischen dem FC Lennestadt II und SV Heggen. Am Ende setzen sich die Gäste mit 3:1 durch.

Kreis Olpe. Reserve des Oberligisten siegt 0:0 bei RW Lennestadt. Aufsteiger Elspe gewinnt bei Vizemeister Kirchveischede/Bonzel 3:0.

Zweieinhalb Monate nach dem dramatischen Saisonfinale ist die Kreisliga A aus der Sommerpause zurück. Mit einem Topspiel in Lennestadt, Toren am Fließband und zwei mutigen Aufsteigern hielt der erste Spieltag bereits einige Highlights bereit.

SG Kirchveischede/Bonzel II – SSV Elspe 0:3. Die Feierstimmung beim SSV Elspe findet einfach kein Ende. Der souveräne Meister der Kreisliga B machte dort weiter, wo er eine Liga tiefer aufgehört hat, und meldete sich mit einem 3:0 bei Fast-Aufsteiger SG Kirchveischede/Bonzel eindrucksvoll in der Kreisliga A zurück. „Wir wären vor dem Spiel sicher mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber drei nehmen wir natürlich auch gerne mit“, freute sich SSV-Trainer Dawid Jaworski.

Tino Oest sorgte nach 22 Minuten für die Gäste-Führung, Louis Wittwer erhöhte nur wenige Sekunden später (24.). Dass sich Oest und Wittwer in die Torschützenliste eintragen, ist beim SSV ein gewohntes Bild. 68 Tore steuerte das junge Offensivduo zum Aufstieg bei. Die Gastgeber reagierten nach der Pause, wechselten gleich doppelt und fanden fortan besser ins Spiel. „Da hätte Ki/Bo das 1:2 machen können“, gab Jaworski zu. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Mit dem 3:0 durch Innenverteidiger Max Rieke war die Partie entschieden (66.). Daran änderte auch die rote Karte für Elspes Joe-Patrick Schulz wegen Nachtretens nichts mehr, der nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld musste (75.). „Das war völlig unnötig“, ärgerte sich Jaworski, der ansonsten restlos zufrieden sein konnte, „ein verdienter Sieg, insbesondere wegen der ersten Halbzeit. Wir konnten personell aus dem Vollen schöpfen, Ki/Bo nicht, das hat man auch gemerkt.“ Ein Extra-Lob verdiente sich der neue spielende Co-Trainer Simon Keine. „Er tut uns extrem gut und hat ein richtig starkes Spiel abgeliefert“, so Jaworski über das Debüt des Neuzugangs von der SG Serkenrode/Fretter.

FC Finnentrop – SC LWL 05 II 3:0. Auch der zweite Aufsteiger wusste gleich zu überzeugen. Der FC Finnentrop hat das Pokalaus vor einer Woche in Dünschede offenbar gut verkraftet und startete mit einem 3:0 über die Reserve des SC LWL 05 in die neue Spielzeit. Yannick Beckmann sorgte nach 18 Minuten für die Pausenführung, die Jannis Scheermann wenige Minuten nach Wiederbeginn ausbaute (50.). Der eingewechselte Neuzugang Christoph Quinke sorgte mit seinem 3:0 für die frühzeitige Entscheidung (70.).

FC Lennestadt II – SV Heggen 2:3. Ein besonderer Saisonauftakt für Lennestadts neuen Trainer Tim Schneider, der bei seinem Debüt an der Seitenlinie gleich gegen seinen Heimatverein SV Heggen ranmusste. Der hat sich nach der enttäuschenden Vorsaison mit namhaften Neuzugängen verstärkt. Einer der „Neuen“ benötigte im Hensel-Stadion keinerlei Anlaufzeit: Tony Sunday, nach einem Jahr bei Bezirksligist SV Türk Attendorn an den Daspel zurückgekehrt, stand nach 28 Minuten goldrichtig und schob einen Abpraller zum 1:0 für die Gäste ein. Peter Vente glich kurz vor Ende des ersten Durchgangs aus. Lange blieb die Partie offen, doch mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten sorgte der SV Heggen für die Vorentscheidung. Erst sorgte wiederum Sunday für die erneute Führung (74.), ehe Spielertrainer Heiko Entrup auf 3:1 stellte. Der FC Lennestadt II stellte den Anschluss zwar durch Erik Hammerschmidt postwendend wieder her, der Ausgleich fiel aber nicht mehr.

Michael Kurzeja, Sportlicher Leiter beim FCL II, sah ein Spiel auf Augenhöhe: „Ein Unentschieden wäre sicherlich in Ordnung gewesen, aber Heggen hat seine Chancen konsequent genutzt und hatte deswegen das bessere Ende für sich.“

RW Lennestadt/Grevenbrück – SG Finnentrop/Bamenohl 0:10. Das nennt man wohl einen Traumstart. Oder einen absoluten Fehlstart, je nachdem, ob man es mit RW Lennestadt oder der Reserve der SG Finnentrop/Bamenohl hält. Mit 10:0 fegte die Zweitvertretung des Oberligisten die Gastgeber aus dem Stadion und ist damit der erste Tabellenführer der noch jungen Saison.

Besonders das Sturmduo aus Pascal Bönninghoff und Linus Ostermann erlebte an der Habuche einen Start nach Maß. Ostermann, Neuzugang aus der eigenen Jugend, traf bei seinem Debüt direkt dreifach, Pascal Bönninghoff netzte sogar gleich fünfmal ein. Die weiteren Tore steuerten Noah Heuel und der spät eingewechselte Vladislav Perkov bei.

SV Dahl-Friedrichsthal – RW Ostentrop/Schönholthausen 7:2. Ähnlich viele Tore sahen die Zuschauer in der SV-Arena, wo der heimische SV Dahl-Friedrichsthal mit einem 7:2 über RW Ostentrop/Schönholthausen aus den Startlöchern kam.

Schon zur Pause schien die Partie entschieden, die Gastgeber gingen dank jeweils zwei Toren von Chris Hardenack (4., 44.) und Marcel Kühr (23., 37.) mit einer 4:0-Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff sammelten sich die Gäste und verkürzten umgehend durch Luis Tenhaken (47.). Doch die große Aufholjagd blieb aus, Christian Grammel kürte sich mit seinen Toren (59., 76.) zum dritten „Doppelpacker“ des Nachmittags und beseitigte die allerletzten Zweifel am Heimsieg für das Team von Michael Kügler. Marcel Kühr traf kurz vor Schluss sogar ein drittes Mal (84.), erneut Tenhaken setzte mit dem zweiten Ehrentreffer den Schlusspunkt.

GW Elben – SV Eintracht Kleusheim 1:1. Yannick Biekers frühes 1:0 glich Kleusheims Marvin Teusch im zweiten Durchgang aus.

FC Möllmicke – FC Langenei/Kickenbach 3:5. La/Ki drehte einen 0:3-Rückstand noch um.

