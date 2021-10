SG Finnentrop/Bamenohl kassiert das 1:2 in der 93. Minute

Rheine. Eine weitere bittere Niederlage muss der Fußball-Oberligist in Rheine hinnehmen.

Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Und wie in den letzten Wochen war auch die 1:2-Niederlage beim Vierten Eintracht Rheine mehr als unglücklich. Denn das 1:2 durch Luca Meyer fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit.

„So eine Niederlage tut natürlich verdammt weh. Vom Spielerischen kann ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber wir lassen einfach zu viele gute Chancen liegen, resümierte Finnentrop/Bamenohls Trainer Ralf Behle die späte Niederlage.

Allein vier Mal liefen die SG-Spieler allein auf Rheines Torwart zu. Sie konnten ihn aber nicht überwinden. Beim ersten Mal war es Rafael Camprobin in der 20. Minute.

Letzte Minuten in Unterzahl

In der 26. Minute folgte die Kalte Dusche zum 1:1 durch Hölscher. „Bis zur Pause hätten wir eigentlich noch das 1:1 machen müssen, eigentlich sogar das 2:1“, berichtete Ralf Behle. Die besten Chancen nach dem Seitenwechsel hatten Phillip Hennes und drei Mal Tobias Kleppel. In der 59. Minute fiel dann endlich der hochverdiente Ausgleich durch Phillip Hennes.

„Danach hätten wir eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen, Hasan Dogrusöz wurde für mich klar von den Beinen geholt“, so Ralf Behle. Weiteres Pech gab es in der 80. Minute, Da verletzte sich Alex Santana. „Da wir schon vier Mal gewechselt hatten, mussten wir die letzten zehn Minuten in Unterzahl spielen. Und dann bekommen wir praktisch mit der letzten Aktion das 1:2 rein. Das ist extrem bitter. Aber wir müssen die Köpfe hoch halten. Ich glaube an das Team. Wir sind auf Augenhöhe mit den anderen Teams und irgendwann werden wir uns auch belohnen.“



Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Santana, Lang (64. Thöne), Christopher Hennes, Meyer, Lasse Strotmann (59. Kleppel), Kümhof, Phillip Hennes, König (73. Scheppe), Camprobin (70. Dogrusöz), Tews.