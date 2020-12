SG Finnentrop/Bamenohl: Maximilian Humberg kommt

Finnentrop/Bamenohl. Für den Fußball-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl hielt der 4. Advent eine erfreuliche Nachricht bereit.

So kann man mit Max Humberg einen weiteren Neuzugang für die Saison 2021/22 präsentieren, der ohne jeden Zweifel hervorragend zur SG passt. Max Humberg wechselt vom Westfalenligisten FSV Gerlingen, wo er bis zuletzt zu den wichtigsten Stützen im Defensivverbund zählte.

Mit Max Humberg erwartet die SG Finnentrop/Bamenohl einen vielseitigen Defensivallrounder, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Seine Jugend verbrachte der 23-jährige Ennester beim Fusionsclub SC LWL, wo er schon ab der C-Jugend überkreislich gefordert wurde.

Sprung in Seniorenbereich auf Anhieb geschafft

Bereits als U19-Spieler wurde Max Humberg unter dem damaligen Trainer Jörg Rokitte regelmäßig in die Seniorenmannschaft berufen. Den Sprung in den Seniorenbereich schaffte Humberg auf Anhieb und wurde unter dem mehrmaligen SG-Aufstiegstrainer Benedikt Gabriel auf Anhieb zum Stammspieler und mit 21 Jahren auch zum Kapitän. Auch am Gerlinger Bieberg setzte Max seine positive Entwicklung fort.

Nun hat sich Max Humberg für eine neue sportliche Herausforderung in der H&R-Arena entschieden. Bei der SG Finnentrop/Bamenohl ist man überzeugt von Max´ Qualitäten: „Max hat für sein junges Alter eine stark ausgeprägte Persönlichkeit und einen starken Willen. Durch seine vielseitige Ausbildung und seine gute Athletik bringt Max wichtige Voraussetzungen für seine weitere Entwicklung mit,“ heißt es in der Pressemitteilung der SG.