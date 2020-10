SG Finnentrop/Bamenohl: Phillip Hennes explodiert regelrecht

Nach einem 0:4-Rückstand gewann die SG Finnentrop/Bamenohl gegen den SC Paderborn II noch mit 5:4. Drei Tore, darunter den Siegtreffer in der 96. Minute, erzielte Kapitän Phillip Hennes.

Doch der „Mann des Spiels“ hält im bei der Bewertung des Anteils am ersten Oberliga-Sieg seiner Mannschaft bewusst den Ball flach: „Die Einwechslung von Gordon Meyer brachte die Wende. Wenn jemand mit 19 Jahren beim Stand von 0:4 kommt und dann so viel Power auf den Platz bringt, ist das schon bemerkenswert.“ Und ein weiteres stellte der SG-Kapitän klar: „Wir müssen ehrlich und realistisch sein: Ohne die drei Platzverweise für Paderborn hätten wir das Spiel verloren. Die Paderborner haben mit uns 60 Minuten Katz und Maus gespielt.“

Der „doppelte Elfmeter“ inklusive Gelb/Roter Karte für Paderborns Philimon Tawiah in der 72. Minute sei die Schlüsselszene des Spiels gewesen. „Den ersten Elfmeter hat Robin Entrup verschossen. Dann wurde Robin gefoult und es gab wieder Elfmeter und Gelb/Rot für den Paderborner Spieler. Nachdem ich dann das 2:4 erzielt hatte, wurden bei uns alle ein Stück wacher. Und dann fielen die Tore zum 3:4 und 4:4 ja auch im Minutentakt“, so Phillip Hennes.

Lohn für mache Enttäuschung

Letztlich sei das Ergebnis vielleicht auch der Lohn für so manche Enttäuschung in den vergangenen Wochen. Phillip Hennes: „Dass wir in der 96. Minute das 5:4 erzielt haben, war schon eine sehr erlösende Sache. Da haben wir uns auch für so manches unglückliches Ende bei anderen Spielen belohnt“.

Für ihn persönlich waren die drei Tore gegen Paderborn II ein wichtiger Schritt nach vorne. In der Vorbereitung zog er sich eine Knieverletzung zu. Es bestand sogar der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, der sich zum Glück nicht bestätigte. Doch auf seine ersten Oberliga-Tore musste der SG-Spielführer lange, eben bis zum Sonntag, warten. Klar, dass sich Phillipp Hennes sehr über seinen Coup freute: „Es war schon eine tolle Sache, mal wieder drei Tore zu schießen.“

Und auch sein Trainer Ralf Behle freute sich über das Erfolgserlebnis seines Kapitäns: „Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Für Phillip war es eine schwere Vorbereitungszeit. Gerade für ihn als Speilenden Co-Trainer und damit als meinem verlängerten Arm auf dem Feld freut es mich, dass er gegen Paderborn II wieder so gut knipsen konnte“.

Doch auch Behle war klar, dass beim 5:4-Sieg viel Glück im Spiel war. Ralf Behle: „Klar freuen wir uns über den Sieg. Aber wir sind Realisten und wissen das Geschehen richtig einzuordnen. Paderborn II hat super gespielt und super Qualität. Gegen elf oder zehn Paderborner hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt. Die Szene mit den beiden Elfmetern und dem dritten Platzverweis für Paderborn II war die Schlüsselszene.“ Und er fügt hinzu: „Normalerweise hätte ja Christopher Hennes den ersten Elfmeter geschossen. Christopher hätte ihn wohl sofort verwandelt. Aber er war kurz zuvor ausgewechselt worden. Dann hätte es den dritten Platzverweis für Paderborn nicht gegeben.“

Behles zeigt Größe

Diesen Elfmeter und die damit verbunden Gelb/Rote Karte hätte es aber auch nicht geben müssen. „Diesen Platzverweis und diesen Elfmeter hätte ich nie im Leben gepfiffen. In meinen Augen spielt der Paderborner klar den Ball. Nach dem Schiri-Pech in den letzten vier Spielen hatten wir diesmal das nötige Quäntchen Glück“.

Jetzt hoffen die Finnentrop/Bamenohler, nachlegen und sich einen Puffer zu den Abstiegsplätzen zu können. Am Sonntag geht es zum SV Schermbeck, der mit drei Punkte eben auf diesem ominösen 17. Platz liegt. Allerdings hat Schermbeck, Corona bedingt, auch erst vier Spiele auf dem Konto. Dann folgt das Heimspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht Hammer SpVg und dann geht es zum „Derby“ bei den SF Siegen. „Die nächsten Spiele sind sehr wichtig. Wenn man von der aktuellen Tabelle ausgeht, sind eher schlagbare Gegner, als die Mannschaften zuvor“, sagt Phillip Hennes.

Aber der SG-Kapitän betont: „Dass der Unterschied zur Westfalenliga in Sachen Robustheit und Tempo so krass ist, hätte ich nie gedacht. Da kommen wir unter normalen Umständen nie hin. Um in der Oberliga auf Dauer zu bestehen, müssen wie jede Woche 120 Prozent bringen.“