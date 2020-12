SG Finnentrop/Bamenohl: Ralf Behle geht ins sechste Jahr

Finnentrop/Bamenohl. Ralf Behle wird auch in der Fußballsaison 2021/22 Trainer des Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl sein.

Das gab der Verein am Sonntagabend auf seiner Homepage bekannt. Behle geht damit in sein sechstes Jahr bei den Finnentrop/Bamenohlern, die unter seiner Leitung eine atemberaubende Entwicklung durchgemacht haben, von daher ist diese Personalie nur folgerichtig. So führte Ralf Behle die Mannschaft innerhalb von nur vier Jahren von der Landesliga in die Oberliga.

Dorthin stieg die Mannschaft 2019/20 als Tabellenerster und mit nur einer einzigen Niederlage in 21 ausgetragenen Spielen auf, nachdem sie schon 2018/19 die Westfalenliga-Vizemeisterschaft errungen hatte.

Auch Co-Trainer Phillip Hennes gab keine Zusage für eine weitere Saison; er ist seit neun Jahren Spieler bei der SG und geht nunmehr in sein zweites Jahr als „Co“. Weiter machen wird auch Trainerassistent und Analyst Marius Hilleke.