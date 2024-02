SG Finnentrop/Bamenohl steht ASC-Bollwerk gegenüber

Bamenohl Nach der Niederlage gegen die SG Wattenscheid 09 muss der Fußball-Oberligist bei ambitionierten Dortmundern wieder in die Spur finden.

Nein, den Start ins neue Jahr haben sich die Oberliga-Fußballer der SG Finnentrop/Bamenohl anders vorgestellt. Mit 2:3 verlor die Mannschaft gegen den in der Winterpause rund erneuerten Tabellenletzten SG Wattenscheid 09. Am Samstag (16.30 Uhr) geht es zum ASC Dortmund, der mit Aufstiegsambitionen eine ganz andere Hausnummer für die Mbaye-Elf sein wird.

Es ist ein wahres Bollwerk, auf das die Bamenohler Offensive am Samstag treffen wird. In den bisherigen 17 Saisonspielen ist die ASC-Abwehr erst zehnmal überwunden worden. Zum Vergleich: Die SG hat bislang 39 Treffer kassiert, also fast das vierfache. „Der ASC ist individuell sehr stark besetzt und zudem extrem konstant. Einzelne Spieler können in einer Situation das Spiel entscheiden und wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein“, hat Marius Hilleke, Co-Trainer und Analyst der Bamenohler, das Spiel der Dortmunder genau unter die Lupe genommen.

Starke Abwehr, schwache Offensive

Punktgleich steht der ASC mit den Sportfreunden Lotte an der Tabellenspitze, lediglich die um 20 Treffer bessere Tordifferenz sorgt dafür, dass die Lotter vorne stehen. Und da ist auch schon die Achillesferse der Dortmunder genannt: Die Offensive ist mit 27 Treffern nicht so durchschlagskräftig, wie es ein Tabellenzweiter vermuten lassen würde. Routinier Maxi Podehl, seit 2016 in Aplerbeck dabei und seitdem fast durchgehend bester Schütze seiner Mannschaft, ist auch in dieser Spielzeit mit bislang zwölf Treffern und zwei Vorlagen stärkster Offensivspieler seiner Mannschaft.

In der vergangenen Saison gab es im Dortmunder Süden eine 1:2-Niederlage. Ganz chancenlos sehen sich die SGler nicht. „Wir sehen auch, dass sie sich insbesondere bei Heimspielen immer mal wieder etwas schwerer tun. Von daher rechnen wir uns schon etwas aus und wollen der erwartet unbequeme Gegner sein“, verspricht Marius Hilleke auf der Homepage der SG. Mit Danielle Werlein steht ein ehemaliger ASC-Akteur in Diensten der SG Finnentrop/Bamenohl.

Das Aufeinandertreffen mit dem ASC Dortmund wurde im vergangenen Dezember mehrfach abgesetzt, nachdem Schneefall der Austragung im Weg stand.

