Fußball-Oberliga SG Finnentrop/Bamenohl will Bock gegen Gütersloh umschmeißen

Finnentrop/Bamenohl. Fußball-Oerligist SG Finnentrop/Bamenohl will nach einem Zähler aus vier Spielen wieder punkten

Gut gespielt, aber leider stand Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl nach dem Spiel gegen Tabellenführer TuS Bövinghausen zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen - sprich ohne Punkte - da. Mit 2:4 zog die Mannschaft von Trainer Ralf Behle den Kürzeren gegen die Mannschaft um Weltmeister Kevin Großkreutz.

„Wir haben ein super Spiel gezeigt. Ich in stolz auf die Leistung. Wir haben ja auch von allen Seiten Lob bekommen. Aber leider sind wir selbst Schuld, dass wir verloren haben, denn wir haben die Tore eben nicht gemacht“, resümierte Trainer Ralf Behle die unglückliche 2:4-Niederlage.

Die SG Finnentrop/Bamenohl ist nach zwei Niederlagen in Folge und nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen auf den neunten Platz abgerutscht. Aber das soll am Sonntag im zweiten Heimspiel in Folge gegen den Tabellensechsten FC Gütersloh (15.30 Uhr, H&R-Arena) wieder besser werden.

„Ich hoffe, dass wir die Leistung aus dem Bövinghausen-Spiel konservieren und daran anknüpfen können. Dann müssen wir aber besser in der Chancenauswertung sein. Das ist im Moment unser Manko“, sagt Ralf Behle, der aber auch betont: „Wir haben eben noch viele junge Spieler, die noch lernen müssen. Ich bin sehr froh, dass wir gegen so gute Mannschaften überhaupt so viele Chancen kreieren.“

Oberliga-Premiere in Gütersloh

Wie sehr sich die SG Finnentrop/Bamenohl in der Oberliga gemausert hat, verdeutlicht ein anderes Spiel. gegen den morgigen Gast. Denn beim FC Gütersloh, da war doch was? Ja, natürlich: Im September 2020 bestritt die SG Finnentrop/Bamenohl nach dem Aufstieg und der ersten Corona-Pandemie-Pause ihr erstes Oberliga-Spiel eben gegen den FC Gütersloh, allerdings in Gütersloh. Da gab es eine 0:2-Niederlage.

„Damals war aber eine ganz andere Situation“, rekapituliert SG-Trainer Ralf Behle die Begegnung von vor zwei Jahren. „Bei dem 0:2 damals waren wir chancenlos. Da waren wir in einer völlig neuen Umgebung. Alles war neu, auch der ungewohnte Naturrasenplatz. Gegenüber dem Spiel vor zwei Jahren sind wir zwei Schritte weiter.“

Ralf Behle ist optimistisch, dass es nach vier Spielen ohne Dreier wieder mit einem Sieg klappen kann. „Sicher wird das sehr schwer werden“, so Ralf Behle, „wir müssen 120 Prozent bringen und uns dabei nicht nach Gütersloh richten, sondern unser Spiel durchziehen. Wenn wir das schaffen und an die Leistung gegen Bövinghausen anknüpfen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Bock umschmeißen werden.“

Nicht nur Ralf Behle ist optimistisch, sondern auch sein Spielender Co-Trainer Phillip Hennes. Auch der momentan mit sieben Treffern Führende der Oberliga-Torjägerliste sieht im letzten Spiel gute Vorzeichen für die Partie gegen Gütersloh: „Wir haben gegen Bövinghausen ein wirklich starkes Spiel gemacht, aber leider zu viele Chancen vergeben, was leider genau wie gegen Schermbeck bestraft wurde. Wir wollen an letzter Woche anknüpfen und versuchen, den nächsten Aufstiegsfavoriten zu ärgern. Genug Chancen erarbeiten wir uns in jedem Spiel. Jetzt gilt es, die Dinger auch mal zu machen.“

Bei dem Vorhaben, den vierten Saisonsieg, aber zumindest einen Punkt einzufahren, kann weiterhin Phillip Hennes’ Bruder Christopher wegen seiner Kreuzbandverletzung nicht helfen. Zu früh kommt das Spiel auch noch für Tobias Kleppel. „Er ist zwar wieder im Lauftraining, aber für Sonntag reicht es noch nicht“, sagt Ralf Behle. Der SG-Coach muss außerdem auf Georfios Mavroudis verzichten, der sich gegen Bövinghausen am Knöchel verletzte.

