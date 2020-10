SG Finnentrop/Bamenohl will in Schermbeck nachlegen

Die Freude über den ersten Oberliga-Sieg war riesig bei Spielern, Trainer und Fans und der SG Finnentrop/Bamenohl. Damit kletterte die SG sogar auf einen Nichtabstiegsplätzen.

Seit Donnerstagabend hat sich die Lage allerdings wieder etwas verschlechtert, denn durch den 1:0-Sieg der SF Siegen über den RSV Meinerzhagen ist die SG auf den letzten Nichtabstiegsplatz 16 abgerutscht. Dennoch: Nach dem spektakulären 5:4-Sieg – nach 0:4-Rückstand – über den SC Paderborn II scheint der Knoten bei der Behle-Elf geplatzt zu sein. „Für die Jungs war das eine ganz wichtige Sache. Der Sieg und die drei Punkte sind vor allem für den Kopf eine wichtige Sache. Das macht die kommenden Aufgaben hoffentlich etwas einfacher“, sagt SG-Trainer Ralf Behle.

Jetzt stehen zwei ganz wichtige richtungsweisende Spiele an. Denn die beiden kommenden Gegner stehen beide auf einem Abstiegsplatz. Zunächst geht es am Sonntag zum noch sieglosen Achtzehnten SV Schermbeck (Anstoß: 15 Uhr, Volksbank Arena; Im Trog 52; 46514 Schermbeck) und in der nächsten Woche kommt das punktlose Schlusslicht Hammer SpVg in die H&R-Arena.

Schermbeck besser als Tabellenplatz

Ralf Behle lässt sich vom Tabellenstand der Gastgeber nicht blenden. „Die Schermbecker haben auch erst vier Spiele gemacht. Wenn man dann nur drei Mal Unentschieden spielt, kommt man nicht von der Stelle. De sind besser, als es die Tabelle aussagt“, warnt Ralf Behle.

Die SG werde weiter versuchen, mit ihren Mitteln zum Erfolg zu kommen. „Wir werden kein 6-2-1-1 spielen. So etwas entspricht nicht meiner Fußball-Philosophie“, lacht Ralf Behle, „wir werden versuchen, mit offensivem Fußball und Pressing erfolgreich zu sein. Auch in Schermbeck wollen wir drei Punkte holen. Dafür spielt man ja Fußball.“

Bei Finnentrop/Bamenohl werden Alex Santana (Muskelfaserriss), Julian Scheppe (Schambeinentzündung), Tobias Kleppel (Sehnenentzündung) Philip Fischer und Marcel Schmidt fehlen.