SG L.O.K.: Verjüngungskur setzt sich weiter fort

Oberveischede. Mit jungen Gesichtern aus der eigenen Jugend will die Spielgemeinschaft an die erfolgreiche vergangene Saison anknüpfen.

Erneut wechseln mehrere Fußballer aus der eigenen Junioren- in die Seniorenabteilung der SG Lütringhausen-Oberveischede-Kleusheim (L.O.K.).

Mit Max Remberg und Lias Stupperich stoßen bekannte Gesichter fest zum Kader der ersten Mannschaft. Beide spielten in der vergangenen Saison bereits regelmäßig dort und trugen maßgeblich zum sportlichen Erfolg in der Kreisliga B bei.

Der Oberveischeder Max Remberg sowie der aus Altenkleusheim stammende Lias Stupperich spielen seit je her bei der SG, zeichneten sich über Jahre als Ausnahmespieler des 2002er Jahrgangs aus und können gemeinsam auf den Gewinn des D-Junioren Kreispokals, die B-Junioren Meisterschaft in der Kreisliga A und zahlreiche Hallenstadtpokalsiege zurückblicken.

Jahr für Jahr Torschützenkönig

Während Max Remberg sich Jahr für Jahr die Torjägerkanone der Kreisliga A sicherte, brachte Defensivspieler Lias Stupperich seine Mannschaft regelmäßig als Spielführer aufs Feld. „Neben den sportlichen Qualitäten, welche beide absolut mitbringen, rücken mit Max und Lias zwei Spieler mit einer besonderen Identifikation zu den Senioren auf - sie haben die Zeit bei den Junioren geprägt“, so Vorstandsmitglied Reinhold Teske.

Aber auch Bennet Kruse spielte die gesamte Juniorenzeit in der SG L.O.K. und wird zukünftig die von Michael Volmer trainierte 2. Mannschaft verstärken. Mit Jon Ahmeti erhält das Trainerteam der 1. Mannschaft – Thorsten Dettmer, Meinhard Remberg und Chris Bröcher – einen kampfstarken Spieler für die neue Saison. Paul Melsheimer will nach einer schwerwiegenden Knieverletzung nach und nach wieder zurück zum Fußball.

Alt-Jahrgang spielt bei Senioren mit

Ebenfalls wie gewohnt sollen auch in der nächsten Spielzeit die talentierten A-Junioren des 2003er Jahrgangs die Möglichkeit erhalten mittels Seniorenerklärung in der 1. Mannschaft mitzuwirken. Bei den B- und C-Junioren planen die Verantwortlichen der SG für eine weitere Saison Bezirksligafußball. Spieler der Jahrgänge 2005/06 (B-Junioren) und 2007/08 (C-Junioren), die Interesse haben, leistungsorientiert Fußball zu spielen, sind willkommen und können sich bei Fragen an die Trainer Dirk Rasche, Andreas Weber (B-Junioren), Mehmet Er, Jonah Stupperich (C-Junioren) oder Mike Wurm (allgemein) wenden.

Nach der langen Corona-Pause starten nun alle Junioren-Mannschaften wieder mit dem Training. Interessierte Fußballer aller Jahrgänge von A- bis G-Junioren und jeglichen Leistungsniveaus sind herzlich eingeladen.

Nähere Informationen auf www.sg-lok.de.

