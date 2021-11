SG LOK klettert auf Aufstiegsplatz drei

Kreis Olpe. In der Fußball-Kreisliga B deklassiert der TuS Rhode Schlusslicht SV Listerscheid mit 9:1. Rönkhausen feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

In der Fußball-Kreisliga B fielen die Hälfte der Spiele dem Wintereinbruch zum Opfer. Bis auf den Tabellendritten SG LOK waren alle Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich davon betroffen.

FC Finnentrop - SG LOK 0:3. Louis Bischopink erzielte die ersten beiden LOK-Tore (28., 74.). Den 0:3 Endstand stellte Maximilian Remberg her (86.).

SV Listerscheid - TuS Rhode 1:9. Schützenfest am ersten Advent in Listerscheid. Mit 9:1 deklassierte der TuS Rhode den Tabellenletzten SV Listerscheid und kletterte auf Platz sieben. Die Torfolge: 0:1 Maximilian Knappe (17.), 0:2 Raphael Hütte (37.), 1:2 Jean-Pierre Bonacker (47.), 1:3 und 1:4 Johannes Schoppe (58./ 59.), 1:5, 1:6 und 1:7 Filmon Ukubamichael (73./ 82., 84.), 1:8 Patrick Menne (86.) und 1:9 Jonas Martin Schneider (88.).

SC Drolshagen II - BW Hillmicke 1:3. Bastian Schildt brachte Hillmicke mit 1:0 in Führung (24.). Philipp Langer erhöhte in der 57. Minute auf 2:0 für die Gäste. Bastian Brüser stockte in der 71. Minute auf 3:0 auf. Das Ehrentor für Gastgeber Drolshagen II erzielte Simon Schulte in der 89. Minute.

SG Kirchveischede/Bonzel II - TV Rönkhausen 1:3. Nicola Clemens erzielte schon in der dritten Minute das 0:1. Moritz Vollmert (38.) und Rico Krah (77.) brachten die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. Thorsten Wisnia erzielte in der 87. Minute den Ehrentreffer für den Tabellen-Sechzehnten SG Kirchveischede/Bonzel II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe