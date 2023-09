SG Serkenrode/Fretter freut sich auf Spiel des Jahres

Serkenrode. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt ist am Mittwoch im Kreispokal zu Gast beim Bezirksligisten SG Serkenrode/Fretter

Als der Wechsel von Tobias Kleppel von der SG Finnentrop/Bamenohl zur SG Serkenrode/Fretter bekannt wurde, hatte man den oberliga-erfahrenen Blondschopf augenzwinkernd vor einer „Spektakel-Truppe“ gewarnt.

Und die Ergebnisse geben den „Experten“ recht: Zum Saisonstart rannte der spielende Co-Trainer mit seiner neuen Elf beim Aufsteiger Affeln einem 0:2-Rückstand hinterher, ehe in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer gelang. Gegen Bödefeld mussten Kleppel und Co. nach einem 0:3 wieder bis zur Nachspielzeit warten, ehe zumindest ein Punkt unter Dach und Fach war. Das 2:2 zuhause gegen Freienohl mit zwei Treffern von Adrian Berkowitz war dann weniger spektakulär. Spiele gegen Affeln, Freienohl oder am Sonntag gegen den FC Assinghausen-Wiemerlinghausen-Wulmeringhausen (!) sind für Tobias Kleppel noch gewöhnungsbedürftig, die Gegner zumeist unbekannt.

Am Mittwoch hat es der Co-Trainer an der Seite von Gregory Zoran mit einer Mannschaft zu tun, die er besser kennen dürfte. Das ist für die SG Serkenrode/Fretter das Spiel des Jahres“, freut sich auch Kleppel auf das Gastspiel des Westfalenligisten FC Lennestadt in Serkenrode (Anstoß um 19 Uhr).

Während die Frettertaler in der ersten Runde des Krombacher Kreispokals die Hürde beim TuS Rhode souverän mit 4:0 meisterten, hatte Lennestadt beim 4:2 gegen Eintracht Kleusheim vom Ergebnis her mehr Mühe. Die Partie in Altenkleusheim beobachtete Tobias Kleppel. Der feiert gegen Friedrichs und Co. ein mehrfaches Wiedersehen. Mit Laurits Strotmann hat Kleppel bei der SG Finnentrop/Bamenohl gespielt, mit Samuel Eickelmann ist er im Skiurlaub gewesen.Vielleicht erinnert sich der ehemalige Oberligaspieler an das Kreispokal-Viertelfinale im Oktober 2018, als er vor fast 1000 Zuschauern in der H&R-Arena mit Finnentrop/Bamenohl schon 3:0 führte, am Ende gegen den FC Lennestadt aber noch um den 3:2-Erfolg zittern musste. Damals traf Kleppel zum 2:0. Christian Schmidt machte es mit seinen beiden Toren für Lennestadt noch einmal spannend.

Bis auf Matthias Arens ist der Kader der Gastgeber inzwischen komplett. „Wir sind zufrieden und liegen im Soll“, zieht Kleppel eine erste Zwischenbilanz. Gegen den Favoriten FC Lennestadt könnte die noch ungeschlagenen „Spektakel-Truppe“ ihrem Namen wieder alle Ehre machen.

