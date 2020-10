SG Wenden, Leichtathletik: 2020 ist Johanna Pultes Jahr

Es ist noch dunkel um 5.15 Uhr. Eine junge Dame startet ihren regelmäßigen Tagesablauf und wartet um 6 Uhr auf einen Nachbarn, der sie zu ihrem Ausbildungsplatz in Attendorn mitnimmt.

Bei Mubea absolviert das 17-jährige Leichtgewicht Johanna Pulte derzeit eine Ausbildung zur Werkstoffprüferin. Und am Nachmittag dasselbe Prozedere nur in umgekehrter Richtung, bevor es dann später zum Training geht.

Doch das Leichtgewicht ist in kürzester Zeit zu einem sportlichen Schwergewicht gereift. Vorläufiger Höhepunkt: Der FLVW kürte jetzt Johanna Pulte zum „Goldgas Leichtathletik-Talent des Monats“.

Vor Jahresfrist noch war Johanna Pulte zumindest bundesweit ein völlig unbeschriebenes Blatt. Auch in Westfalen reichte es 2019 über 1500 Meter mit 4:52,46 Minuten „nur“ zu Platz 10. Und über 3000 Meter wurde sie noch nicht einmal unter den Top-20 aufgelistet.

Bestelnliste von hinten aufgerollt

Doch das sollte sich im Corona-Jahr 2020 gewaltig ändern. Johanna Pulte von der SG Wenden, im zweiten Jahr der Altersklasse U18, rollte die deutschen Bestenlisten über diese beiden Distanzen komplett von hinten auf. Ihre Bestzeit über 1500 Meter pulverisierte sie innerhalb von 13 Monaten um knapp 21 Sekunden auf 4:31,71 Minuten.

Als ob das nicht schon genug wäre, setzte sie am 4. September in Heilbronn bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U18 über 3000 Meter noch einen drauf: Deutscher Meistertitel in 9:42,27 Minuten. Mit dieser Zeit war sie 40 Sekunden schneller als die beste westfälische U18-Athletin im Vorjahr. DLV-weit hat sie die Spitzenposition übernommen.

Der unaufhörliche Aufstieg der Johanna Pulte begann schon im Vorjahr – mit einer Blutuntersuchung. „Es ist fast zufällig im letzten Jahr festgestellt worden, dass ich an Eisenmangel litt“, erzählt die Aufsteigerin des Jahres, „und das konnte mit Medikamenten behoben werden. Ich hoffe natürlich, dass es so bleibt.“

Doch die Leistungsexplosion primär darauf zurückzuführen, wäre zu einseitig. „Auch wenn Eisenmangel vor allem bei Frauen häufiger vorkommt – entscheidend ist immer noch das Training“, stellt Trainer Egon Bröcher klar und verweist darauf, dass seine Top-Athletin erst seit etwa gut zwei Jahren am Leistungstraining teilnimmt.

Ihre ersten leichtathletischen Versuche unternahm Johanna Pulte mit fünf Jahren beim Skiclub Olpe unter Anleitung von Karl-Heinz Besting. Ihr Talent konnte sie im Sprint und Weitsprung zeigen. Mit etwa zehn Jahren aber kehrte sie der Leichtathletik den Rücken. „Da sollte ich aus Altersgründen in eine andere Trainingsgruppe aufrücken“, blickt Johanna Pulte auf ihre Anfänge zurück. In diesem Alter ticken die Uhren manchmal anders.

Vater Wolfgang, selbst begeisterter Marathonläufer, brachte sie 2017 zum Schnuppertag der SG Wenden – und dort ging dann die Saat endgültig auf, auch wenn sie es zunächst recht locker anging. „Nein, mein Vater animierte mich nicht zu gemeinsamen Waldläufen“ erinnert sie sich, „vielleicht war da mal eine kleine gemeinsame Vorbereitung für den Teamcup, mehr aber nicht.“

Von der Entwicklung überwältigt

Das zielgerichtete Training unter Vereins- und Landesdisziplintrainer Egon Bröcher setzte 2018 ein. Es folgte die Teilnahme an der Jugend-DM der U16 in Wattenscheid mit Rang 16 über 3000 Meter. Ein Mittelfeldplatz mit 11:17,21 Minuten. Nur zwei Jahre später überrundete sie sich virtuell selbst, lief über eineinhalb Minuten schneller und wurde mit Gold dekoriert. Im März holte Johanna Pulte Silber bei der Cross-DM, mit 18 Sekunden Rückstand zu Jule Behrens vom ASC Darmstadt. In Heilbronn kam es zum Rollentausch.

„Ich habe zu Jahresbeginn nicht im Traum an eine solche Entwicklung gedacht“, ist das große Talent fast immer noch überwältigt. Als sie im Vorjahr die Jagd auf die DM-Norm über 1500 Meter letztlich verlor, führt ihr Trainer das weniger auf den Eisenmangel zurück: „Johanna hatte es drauf, aber die Hitze und die permanenten Versuche von Woche zu Woche kosteten dann wohl zu viel Kraft.“

Doch der Lohn für all ihre Mühen sollte nicht lange auf sich warten lassen. Bereits 2019 gehörte sie dem Nachwuchskader des „goldgas Talent-Teams“ an, jetzt wurde sie zum „Goldgas Leichtathletik-Talent des Monats“. gekürt. Das i-Tüpfelchen ist die Berufung in den DLV-Kader.

Training sechs Mal pro Woche

Gegen 15.30 Uhr ist das Juwel, das der SG Wenden den ersten DM-Titel im Jugendbereich bescherte, von ihrem Ausbildungsplatz wieder zuhause. Und ihre Gedanken sind schon beim Training, das entweder gegen 18.15 Uhr in Wenden beginnt, wenn sie denn nicht die Trainingspläne von Egon Bröcher selbst umsetzt. Und das sechs Mal in der Woche.

Ihre Ziele? Die gibt der FLVW auf seiner Homepage selbst vor: „Auch in Zukunft möchte die erfolgreiche Nachwuchs-Langstrecklerin Ausbildung und Sport weiter unter einen Hut bringen. Im kommenden Jahr rückt sie in die Altersklasse U20 auf. Dort möchte sie sich nach ihrem steilen Höhenflug in diesem Jahr erst einmal orientieren. Langfristig strebt sie die Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft an.“