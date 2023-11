SG Wenden: Männer holen Bronze bei Cross-Meisterschaften

Wenden/Perl Der Ausflug ins Saarland hat sich für die Athletinnen und Athleten gelohnt. In der Mannschaftswertung gibt es am Ende Edelmetall.

Es gleicht sich im Leben vielleicht nicht alles, aber doch vieles aus. Trainer Egon Bröcher war mit seinem Trio von der SG Wenden euphorisch, ja happy, als zehn Minuten nach Ende des Rennens die Ergebnisse live veröffentlicht wurden. Und da stand Schwarz auf Weiß: Platz drei für die Männer der SG Wenden. Die rote Garde hatte bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf wieder einmal zugeschlagen. Jonas Hoffmann, Fabian Jenne und Frederik Jonas Wehner auf dem Treppchen – und etwas im Schatten Julian Pulte, der ebenfalls „für den Fall der Fälle“, also eines Ausfalls bei den „glorreichen Drei“, in Perl (Saarland) am Start war.

„Das war mehr als verdient“, blickte Egon Bröcher zurück auf die Cross-DM im Vorjahr, „da fehlte uns in der Mannschaftswertung ein einziges Pünktchen.“ Dieses Mal war es umgekehrt. Mit den Plätzen zwölf von Jonas Hoffmann, 14 von Fabian Jenne und 24 von Frederik Wehner kam das Trio auf Platzziffer 50 und hatte einen Punkt weniger als LAC Freiburg mit Platzziffer 51.

„Es gibt doch noch so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit im Sport“, stand Fabian Jenne auch am Tag danach noch ganz im Banne dieser rund 30 Minuten im Schlamm von Perl. „Und wenn ich ehrlich bin, so ganz greifbar ist es für mich noch immer nicht, es ist einfach nur der Wahnsinn.“ Für den 33-jährigen Jenne war die Strecke fast ideal und er schilderte die äußeren Bedingungen: „Kalt, extrem matschig. Es war ein welliges Geläuf mit knackigen Anstiegen und scharfen Kurven.“

Offiziell betrug die Distanz 9,7 Kilometer. „Meine Uhr zeigte etwa 8,7 Kilometer an“, wunderte sich Jenne. Doch egal, wie lang – ihm kam der Kurs sehr entgegen: „Je härter die Strecke, desto besser für uns“, sagte der Berglaufspezialist, „es war ein sehr schöner Cross, der viel Spaß machte. Ich bin selten eine solch tolle Strecke gelaufen.“

Auf der Strecke blieben so namhafte Verein wie LG Telis Finanz Regensburg – „Das Bayern München der Langstrecken“ (Bröcher) – oder SSC Hanau-Rodenbach. Mit Platzziffer 42 sicherte sich der TSV Bayer 04 Leverkusen Silber, eine Mannschaft, die zusammengekauft wurde, wie Egon Bröcher sagte. Ganz vorne LSC Höchstadt/Aisch mit Platzziffer 31.

Willkommene Gelegenheit

Jonas Hoffmann empfand die Atmosphäre in Perl einer DM „würdig“ und spielte dann auf seine ganz persönliche Trainingssituation als hochkarätiger Triathlet an: „Besser noch als die Westfälischen Meisterschaften passte dieser Wettkampf ganz gut ins Konzept. Der Termin kam mir entgegen, da ich momentan sehr im Bereich Kraftausdauer trainiere. Ich bin daher dieses Rennen noch ernsthafter angegangen als die Westfälischen in Herne. Ich habe mich frischer gefühlt und hielt mich am Anfang etwas zurück, doch nach etwa drei der sechs Runden war ich im Rhythmus und lag ständig zwischen Position 11 und 13.“ Am Ende war es dann Platz 12 und er war „sehr zufrieden und glücklich, dass wir Dritter wurden“.

Das Glück perfekt machte schließlich Frederik Jonas Wehner, der ein schwieriges Jahr hinter sich hat. „Die Strecke lag mir nicht ganz so gut“, sagte er und hatte das Rennen zügig begonnen. „Aber bald merkte ich, dass es schwer wird. In der Form von 2022 wäre ich heute weiter vorne gelandet. Es war noch nicht optimal, mein Trainingsrückstand machte sich schon bemerkbar.“ Mit Platz 24 ließ er noch ein großes Feld hinter sich, konnte aber zum dritten Mal in seiner Karriere Edelmetall von einer DM mit nach Hause nehmen. Nach zwei Mal Silber im Berglauf 2021 und Cross 2020 sind nun aller gutes Dinge drei – es darf aber auch mal Gold sein.

Wie knapp es bei den Mannschaftswertungen zugehen kann, zeigte sich vor Jahren einmal. Simon Huckestein konnte damals im Schlussspurt einen Konkurrenten noch um einen Platz nach hinten schieben und verbesserte sich um eine Position. Diese Position brachte in der Summe der Platzziffern Gold für die SG Wenden. Ähnlich knapp war es auch in Perl. Jonas Hoffmann lag eine Sekunde vor einem Konkurrenten aus Leverkusen. Bei Punktgleichstand zweier Mannschaften entscheidet die bessere Platzierung des dritten Läufers – und da wäre „Freddi“ Wehner ins Spiel gekommen, der vor dem dritten Läufer des Vierten, dem LAC Freiburg, lag. Fazit: die SG Wenden ist schon seit vielen Jahren in der Männer-Hauptklasse eine Macht in der deutschen Crossszene.

Höchstadt/Aich liegt vorne Die Mannschaftswertung der Männer über die Langstrecke (9,7 Kilometer): 1. LSC Höchstadt/Aisch 31

2. TSV Bayer 04 Leverkusen 42

3. SG Wenden 50

4. LAC Freiburg 51

5. LG Telis Finanz Regensburg 59

6. SSC Hanau-Rodenbach 67

