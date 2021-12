SG Wenden: Medaillenregen bei Deutscher Cross-Meisterschaft

Wenden. Fast nur strahlende Gesichter gibt es bei den Läuferinnen und Läufern der SG Wenden nach den Deutschen Crossmeisterschaften.

„Gold und Silber lieb ich sehr“ beginnt ein altes Volks- und Studentenlied – und es trifft bestens auf Egon Bröcher und seine Crosslaufgarde von der SG Wenden zu, die am Sonntag in Sonsbeck gleich vier Medaillen bei den Deutschen Cross-Meisterschaften einsammelte – je zwei Mal Gold und Silber. Und doch gab es einen Athleten, der etwas traurig war, schrammte er doch zum zweiten Mal an einer Medaille bei einer Cross-DM vorbei: Fabian Jenne.

Aber der Reihe nach. Stefanie Osthoff war es vorbehalten, gleich mit Doppelgold dekoriert zu werden. Sie setzte sich in der W35 auf der 6100 Meter langen Distanz vor ihrer Vereinskameradin Verena Schneider durch. Mit Tanja Charitos als Sechste war das Mannschaftsgold für die W35/40 vorprogrammiert. Unmittelbar hinter ihr lief Boukje Beckmann auf einen sehr guten siebten Platz der W40. Mit Platzziffer 22 lag das Trio Osthoff, Schneider und Charitos deutlich vor der Mönchengladbacher LG mit Platzziffer 39.

Gold-Trio der SG Wenden

„Ich ziehe den Hut vor den Frauen, die trotz dreier Kinder wie Verena Beruf und leistungsorientierten Sport vereinbaren“, freute sich ihr Trainer für seine starke weibliche Phalanx im Verein. Die tolle Bilanz der SG Wenden mit insgesamt vier Medaillen komplettierte Johanna Pulte (U20), die für ihren couragierten Lauf mit Silber belohnt wurde.

„Der Männerlauf über 10,1 Kilometer litt unter der starken Beanspruchung der Läufe zuvor. Der Kurs war stark aufgeweicht“, so Egon Bröcher. Für das Männertrio Jonas Hoffmann (Platz 14), Fabian Jenne (17) und Frederik Wehner (19) reichte es nicht ganz fürs Podium. Mit Platzziffer 50 fehlten doch zehn Punkte hinter dem Dritten LG TelisFinanz Regensburg. Ganz vorne SSC Hanau-Rodenbach vor der LG Braunschweig.

Jenne verpasst Cross-Medaille knapp

War es vor drei Jahren in Ingolstadt genau ein Punkt, der dem Cross-Team zu Bronze fehlte, so war der Abstand in Sonsbeck etwas größer – und Fabian Jenne muss nun ein weiteres Jahr auf eine „Cross-Medaille“ warten. Zufrieden dagegen konnte Frederik Jonas Wehner sein. Er lieferte eine starke Vorstellung ab und erreichte in der U23-Wertung unter 24 Konkurrenten einen hervorragenden fünften Platz – seine beste Einzelplatzierung bei nationalen Meisterschaften..

