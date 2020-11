Skiclub Olpe: Wiebke Rosemeyer ist auf dem Sprung in die USA

Olpe. Die Vorfreude auf ihren Abflug in die USA war Wiebke Rosemeyer vom Skiclub Olpe am Handy unüberhörbar.

„Ja, das ist jetzt eine einmalige Chance, die will ich nutzen“, strahlt sie förmlich viel Zuversicht aus, „auch wenn es wegen der steigenden Coronazahlen eigentlich unlogisch klingt.“

Aber die Maßnahmen der Universität in Memphis/Tennessee waren wohl erfolgreich. „Die Uni hat das Infektionsgeschehen im Griff, und da ist meine Vorfreude sprunghaft gestiegen.“ Dass ihre Motivation da noch gestiegen ist, ist fast kaum vorstellbar. Denn der positive Ehrgeiz ist ein Charakterzug der 18-Jährigen, die über die lange Hürdendistanz ihre größten Erfolge erzielte.

Für die Teilnehmerin der deutschen U18-Meisterschaften 2019 in Ulm hat der Sport in Memphis Priorität. „Der Sport hat eine tragende Rolle“, macht sie klar, auch wenn sie sich zusätzliche in Biologie eingeschrieben hat. Im Hintergrund steht für sie das Medizinstudium, das sie nach der Rückkehr in Deutschland in Angriff nehmen will.

Zwei Wochen Quarantäne

Zunächst einmal hat sie aber den Angriff auf den Sport jenseits des Atlantiks im Visier. Und der ist für Anfang Januar geplant. „Bevor ich mich aber dort auf den Sport stürzen kann, sind zwei Wochen Quarantäne vorgeschrieben.“ Doch diese Umstände nimmt sie gerne in Kauf. Dass sie eine große Kämpferin ist, hat sie auf der langen Hürdendistanz schon oft bewiesen.

Allein diese Disziplin setzt viel Energie, Willen und Durchsetzungsvermögen voraus. Derzeit wirft sie auch Corona beim Training nicht aus der Bahn. Wie schon im Frühjahr, als sie in der Kimicke unterwegs war, sieht sie auch jetzt Mittel und Wege, um sich für die Sommersaison vorzubereiten. „Es gibt genug Gelegenheiten, allein im Freien zu trainieren, auch wenn mir keine Hürden im Weg sind“, sagt Wiebke Rosemeyer , „und im Keller zuhause kann ich auch Krafttraining durchführen.“

Alina Hoberg glücklich in Kentucky

Alina Hoberg ist ihr gewissermaßen eine USA-Saison voraus. Seit Mitte August ist die Vollblut-Leichtathletin mit dem Ziel Sportmanagement bereits in der Columbia-University (Kentucky).

„Die Fallzahlen waren zuletzt gering“, erzählt ihre Mutter Judith Hoberg, „auch wenn sie nach Halloween wieder nach oben gingen. Alina ist einfach nur glücklich und hat es noch nicht bereut, auch wenn es sehr anstrengend ist.“