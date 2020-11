So geht es im Kreis Olpe mit dem Tischtennis weiter

Seinen 75. Geburtstag hat die Tischtennis-Legende Wilfried Lieck zu Hause in Lüdenscheid im kleinen Kreis gefeiert – Corona-bedingt.

Sportlich ist der fünffache Deutsche Einzelmeister und langjährige Nationalspieler immer noch aktiv. Lieck schlägt für die zweite Mannschaft des TTC Altena in der Landesliga auf. Zu den Gegnern in dieser Spielklasse gehören der TTC Wenden und die TTF Olpe/Dahl-Friedrichsthal.

Alle drei Mannschaften haben in ihrer 11er-Liga bislang fünf Meisterschaftsspiele ausgetragen – und dabei bleibt es in diesem Jahr auch. Denn der Westdeutsche Tischtennis-Verband hat den Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen bis zum 31. Dezember 2020 unterbrochen. Das gilt natürlich auch für den Tischtenniskreis Siegen, dem die Vereine aus dem Kreis Olpe angehören. Alle bisher nicht ausgetragenen Spiele der Vorrunde werden gestrichen. Ab Januar werden nur noch die vorgesehenen Begegnungen der Rückrunde durchgeführt.

Einfache Runde geplant

Weil die allermeisten Teams die halbe Vorrunde bereits gespielt haben, geht es für sie wohl erst im März weiter. „Im Prinzip soll eine einfache Runde gespielt werden“, sagt Kreis-Sportwart Rüdiger Heidersdorf. „Die Terminlisten der Rückrunde liegen vor. Das Heimrecht bleibt“, sieht der Lennestädter den Tischtennis-Kreis Siegen organisatorisch für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs gerüstet. Auch wenn der Westdeutsche Tischtennis-Verband „gegebenenfalls ein Ungleichgewicht zwischen Heim- und Auswärtsspielen“ einräumt, „welches über das normal unvermeidbare Maß hinausgeht“. Aber das werde durch eine „hohe Planungssicherheit“ abgefedert. Die Begründung des WTTV: Die auszutragenden Mannschaftskämpfe und deren Termine seien ja längst bekannt.

Auch für Wilfried Lieck, früher Stammgast beim Attendorner Neujahrsturnier, ist mit Tischtennis vorerst Schluss. Foto: martin droste

Martin Voss geht davon aus, „dass wir vor Ende März nicht mehr Tischtennis spielen“. Der 38-Jährige aus Olpe steht für den Landesligisten TTC Wenden an der Platte. Beim Tabellenvierten aus Wenden ist Voss zudem Sportwart.

Das vorerst letzte Mal sind Voss und seine Kollegen am 10. Oktober gegen die DJK TuS 02 Siegen angetreten, haben 6:6 gespielt. Das war die fünfte Partie des TTC Wenden in der Landesliga mit ihren elf Teams. Am 30. Oktober wurde in der großen Schulsporthalle in Wenden noch trainiert, danach stoppte der WTTV den Spielbetrieb. Auch beim Training gilt auf dem Weg zu den Tischtennisplatten, die getrennt in Boxen aufgestellt sind, die Maskenpflicht. Bälle und Tische mussten regelmäßig desinfiziert werden.

Tischtennis gilt offiziell als kontaktfreie Sportart, aber nur so lange keine Doppel gespielt oder trainiert wird. „Wenn Doppel gespielt werden, ist das Kontaktsport“, erklärt Martin Voss vom TTC Wenden, mit entsprechenden Einschränkungen schon vor dem erneuten Sport-Lockdown. Und deshalb wird in der gerade unterbrochenen Saison auf die Doppel verzichtet.

Keine wirtschaftlichen Sorgen

Rein wirtschaftlich macht sich Voss keine Sorgen um seinen Verein und sieht ihn mannschaftlich auch gut aufgestellt, befürchtet aber generell, dass der eine oder andere Spieler nach der erneuten Pause mit dem Tischtennis aufhört. Auf das Wiedersehen mit Wilfried Lieck an der Platte hat sich Martin Voss gefreut. „Sieben bis acht Mal“ ist der 38-Jährige schon gegen den doppelt so alten Lüdenscheider angetreten. Am 29. November wäre es in Altena soweit gewesen. Jetzt ruht der Spiel- und Trainingsbetrieb, sind die städtischen Sporthallen geschlossen.

Für das Bezirksligateam des TTV Lennestadt war ebenfalls am 10. Oktober (vorerst) Schluss mit dem Meisterschaftsbetrieb. An diesem Tag setzte sich der Tabellendritte mit 7:5 bei Westfalia Werdohl durch. Wie der ranghöhere TTC Wenden haben die Lennestädter in ihrer 11er-Klasse fünf Spiele absolviert und liegen damit im Durchschnitt des Tischtenniskreises Siegen. „Bei uns hat etwa die Hälfte der Spiele stattgefunden“, sagt Sportwart Rüdiger Heidersdorf. Die andere Hälfte einer Einfach-Runde könnte dann 2021 ausgetragen werden. Dazu heißt es beim Westdeutschen Verband: „Nach Abschluss der Hauptrunde erfolgt die Tabellenwertung … Die jeweiligen Auf- und Abstiegsregelungen sind dann vollumfänglich umzusetzen.“

Für seinen Sport könnte der zweite Sport-Lockdown nachhaltige Folgen haben, befürchtet Heidersdorf. „Es geht im Tischtennis ohnehin bergab“, verweist der Lennestädter auf einen seit langem zu beobachtenden Negativtrend. Von ehemals 70 Vereinen vor 20 Jahren ist die Zahl der am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften im TT-Kreis Siegen auf 48 geschrumpft. Davon haben 20 Klubs keine Nachwuchsmannschaft mehr gemeldet.

Glanzzeiten sind lange vorbei

Besonders bitter ist die Entwicklung bei den Frauen. Die Zeiten der Aushängeschilder TTV Kickenbach (2. Bundesliga) oder TV Attendorn (Regionalliga) sind lange vorbei.

„Früher hatten wir eine eigene Kreisliga mit acht Mannschaften“, erinnert sich Rüdiger Heidersdorf. Heute verfügen nur noch drei Vereine aus dem Siegerland über Damenteams. Und der Negativtrend könnte sich fortsetzen. „Es ist damit zu rechnen, dass einige nicht mehr anfangen“, befürchtet Sportwart Heidersdorf. Wilfried Lieck wird wohl nicht dazugehören. Der mehrfache Senioren-Weltmeister, der mit 65 Jahren für den TTC Altena noch in der 2. Bundesliga aktiv war, ist auch mit 75 Jahren noch kein bisschen Tischtennis-müde.