So heiß wird der Hallenfußball-Winter

Kreis Olpe 55 Fußball-Mannschaften wollen zum Kreis-Masters. Start des Turnier-Reigens ist in Kirchhundem und Attendorn

55 Fußball-Mannschaften in sieben Kommunen kämpfen um die sieben freien Plätze beim Kreishallenmasters. Den achten Platz nimmt automatisch der amtierende Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl, ein. Sollte die SG sich in Finnentrop durchsetzen, dann qualifiziert sich auch der Finalgegner aus der Gemeinde für das lukrative Masters. Das findet statt am 28. Januar. Auflaufprämie für alle Mannschaften sind 100 Liter Krombacher Pils, die ersten vier Plätze erhalten Preisgelder (750, 500, 375, sowie 250 Euro). Neu dabei im Hallenreigen ist der SV Listerscheid aus der Stadt Attendormn.

Der Ausrichter des Masters ist der Sieger des Stadtpokals in Drolshagen. Noch ist nicht geklärt, ob der Budenzauber in der ehrwürdigen und traditionsreichen Realschulhalle oder in der Kreissporthalle ausgetragen wird.

Als erstes rollt die Kugel in Attendorn und Kirchhundem. Den größten Geldsegen gibt es in der Gemeinde Wenden. Hier sind 1700 Euro vom Sponsor ausgelobt. Zwei Landesligisten und vier Bezirksligisten sind im hochkarätigsten der Turnier der Turniere am Start. Sollte der SV Rothemühle in Wenden das Turnier gewinnen, könnte die Mannschaft auf Grund des Urteils des Kreissportgerichtes vom 18. Juni 2022 wegen des Nichtantretens beim Finale des Krombacher-Pokal 2022 nicht am Kreishallenmasters teilnehmen. Sollte eine Reserve Mannschaft das Gemeinde-oder Stadtpokalturnier gewinnen können diese nicht beim Kreishallenmasters starten.

Kevin Becker vom FC Altenhof erhält von Peter Niklas, dem Vorsitzenden des Gemeindsportverbandes Wenden, den Pokal. Foto: Meinolf Wagner

Einige Hallenregeln haben sich geändert, darauf weist der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss hin. Die Sirene beendet das Spiel definitiv. Nur ein Neunmeter muss noch ausgeführt werden wenn er vom Schiedsrichter gegeben wurde. Beim Neun-Meterschißenm gibt es in Zukunft statt drei nun fünf Neunmeter, um dies dem Feldfußball anzugleichen. Weiterhin verboten sind Grätschen gegen den ballführenden Spieler. Neu: Zukünftig ist auch eine Zeitstrafe vorgesehen, wenn der Gegenspieler getroffen wird. Die Notbremsenregelung wird aufgeweicht. Eine zwei Minuten Strafe gibt es gegen den Spieler. Es sei denn die Angreifer sind dem Verteidiger zahlenmäßig überlegen dann gibt es eine rote Karte, die eine Sperre über das gesamte Turnier fällig.

Kirchhundem

Termin: 28. und 29. Dezember

Ausrichter: SV Rahrbachtal

Preisgeld: 1000 Euro

Titelverteidiger: SV Rahrbachtal

Ort: Turnhalle Sekundarschule Kirchhundem

Teilnehmer (5): FC Kirchhundem, SG Albaum/Heinsberg, SV Brachthausen/Wirme SG Saalhausen/Oberhundem, SV Rahrbachtal.

Attendorn

Termin: 29. und 30. Dezember

Ausrichter: SF Dünschede

Preisgeld: 1100 Euro

Titelverteidiger: SV 04 Attendorn

Ort: Rundturnhalle Attendorn

Teilnehmer (10): SV 04 Attendorn, FC Attendorn-Schwalbenohl, SV Türk Attendorn, SF Dünschede, FSV Helden, RSV Listertal, SC LWL 05, SF Azadí Attendorn, SV Listerscheid, SV 04 Attendorn II.

Reserveturniere Freitag, 5. Januar in Olpe: VfR Rüblinghausen II, SV Dahl/Fr. II, SpVg Olpe II, SG SF Biggetal II, Eintracht Kleusheim II, SG Lütringh./Oberveischede II. Freitag, 12. Januar in Wenden: FSV Gerlingen II, VSV Wenden II, RW Hünsborn II, SV Rothemühle II, FC Altenhof II, GW Elben II, SV Ottfingen II, FC Möllmicke II. Freitag, 12. Januar in Lennestadt: SG Halberbracht/Oedingen II, FC Langenei/Kickenbach II, SSV Elspe II, SG Kirchveischede/Bonzel II, FC Lennestadt II, RW Lennestadt II, SG Saalhausen/Oberhundem II. Samstag, 13. Februar in Attendorn: SV 04 Attendorn II, FC Attendorn- Schwalbenohl, RSV Listertal II, SC LWL 05 II, SV Türk Attendorn II, SG Helden/Dünschede II.

Drolshagen

Termin: 6. Januar

Ausrichter: Hützemerter SV

Preisgeld: 750 Euro

Titelverteidiger: SC Drolshagen

Ort: Sporthalle in der Wünne

Teilnehmer (7): SG Bleche/Germinghausen, SC Drolshagen, Hützemerter SV, SpVg Iseringhausen, SC Drolshagen II, SpVg Iseringhausen II, Hützemerter SV II.

Olpe

Termin: 6. und 7. Januar

Ausrichter: SV Dahl-Friedrichsthal

Preisgeld: 1000 Euro

Titelverteidiger: Eintracht Kleusheim

Ort: Realschulhalle Olpe

Teilnehmer (9): SV Dahl/Friedrichsthal, SG Lütringhausen/Oberveischede, SpVg Olpe, TuS Rhode, SF Biggetal, VfR Rüblinghausen, TSC Olpe, Eintracht Kleusheim, FC Olpe.

Lennestadt

Termin: 13. und 14. Januar

Ausrichter: SV Oberelspe und TSV Saalhausen

Preisgeld: 1000 Euro

Titelverteidiger: FC Lennestadt

Ort: Sporthalle Auf‘m Ohl

Teilnehmer (11): SSV Elspe, SG Halberbracht/Oedingen, SG Kirchveischede/Bonzel, FC Langenei/Kickenbach, FC Lennestadt, RW Lennestadt/Grevenbrück, Vatanspor Meggen, SV Maumke, SV Oberelspe, SG Saalhausen/Oberhundem, SV Trockenbrück.

Wenden

Termin: 13. und 14. Januar

Ausrichter: FC Altenhof

Preisgeld: 1700 Euro

Titelverteidiger: FC Altenhof

Ort: Konrad-Adenauer-Schulzentrum Wenden

Teilnehmer (9): FC Altenhof, FSV Gerlingen, GW Elben, BW Hillmicke, RW Hünsborn, FC Möllmicke, SV Ottfingen, SV Rothemühle, VSV Wenden.

Finnentrop

Termin: 20. und 21. Januar

Ausrichter: RW Ostentrop/Schönholthausen

Preisgeld: 1000 Euro

Titelverteidiger: SG Finnentrop/Bamenohl

Teilnehmer (8): FC Finnentrop, SG Finnentrop/Bamenohl, SV Heggen, TuS Lenhausen, RW Ostentrop/Schönholthausen, TV Rönkhausen, SG Serkenrode/Fretter, BW Hüschotten.

Turniere der Reserve-Mannschaften

Freitag, 5. Januar in Olpe:

VfR Rüblinghausen II, SV Dahl/Fr. II, SpVg Olpe II, SG SF Biggetal II, Eintracht Kleusheim II, SG Lütringh./Oberveischede II

Freitag, 12. Januar in Wenden

FSV Gerlingen II, VSV Wenden II, RW Hünsborn II, SV Rothemühle II, FC Altenhof II, GW Elben II, SV Ottfingen II, FC Möllmicke II

Freitag, 12. Januar in Lennestadt

SG Halberbracht/Oedingen II, FC Langenei/Kickenbach II, SSV Elspe II, SG Kirchveischede/Bonzel II, FC Lennestadt II, RW Lennestadt II, SG Saalhausen/Oberhundem II.

Samstag, 13. Februar in Attendorn

SV 04 Attendorn II, FC Attendorn- Schwalbenohl, RSV Listertal II, SC LWL 05 II, SV Türk Attendorn II, SG Helden/Dünschede II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe