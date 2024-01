Spielabbruch: Hallenturnier endet mit Skandal

Wilnsdorf 70 Sekunden vor Schluss verließ der SSV Allendorf das Parkett. Die Hessen fühlten sich im Finale gegen Rot-Weiß Hünsborn benachteiligt.

Der Hallenfußball hat in dieser Zeit überall das Regiment übernommen. Emotionen, rasende Fans und massenhaft Tore. Fußball-Bezirksligist RW Hünsborn war beim Schulze-Cup in Wilnsdorf im Einsatz. Hier endete das Finale mit einem Skandal. Wir sprachen mit Alfonso Rubio-Doblas, dem Trainer der Löffelberg-Elf.

Was war los ?

Es waren im Finale nur noch 70 Sekunden zu spielen. Meine Mannschaft führte mit 3:2 gegen den SSV Allendorf. Das entscheidende Tor fiel durch Bastian Schildt per Neunmeter. Unser Kapitän Michel Schuchert wurde gefoult und die Entscheidung des Schiedsrichters war klar. Im Anschluss fühlte sich die Mannschaft aus Hessen vom Schiedsrichter komplett benachteiligt. Die Folge waren Beleidigungen vom Betreuer und von Trainer Tobias Danecker. Beide kassierten von Schiedsrichter Jonas Fischbach die rote Karte. Kein schöner Anschluss für dieses Turnier.

Was war noch im Anschluss los?

Die Mannschaft vom SSV Allendorf weigerte sich, bis zum Schluss weiterzuspielen.

Wie reagierte der Schiedsrichter ?

Jonas Fischbach hat das Spiel dann 70 Sekunden abgebrochen, denn es hatte ja keinen Einfluss mehr auf den Spielstand.

Wie war die Stimmung am Höhenwäldchen ?

Es war eine überragende und ausgelassene Stimmung vor 500 Zuschauern in der Halle. Nach der Schlusssirene war alles wieder in Ordnung. Ich denke, die Verantwortlichen aus Allendorf Trainer und Betreuer hatten einen kompletten Black-out. Anschließend haben sie sich beim Schiedsrichter entschuldigt und uns zum Turniersieg gratuliert.

Nächste Woche steht der Gemeindepokal in Wenden an. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Dieses Turnier haben wir ich im Hinblick auf den Gemeindepokal in Wenden angenommen um die Mannschaft auf die Halle vorzubereiten. Es ist vom Leistungstand mit Wenden zu vergleichen, denn mit dem FC Hilchenbach, FC Freier Grund, dem TSV Weißtal, FC Eiserfeld und der U19 der SF Siegen waren anspruchsvolle Gegner aus der Bezirksliga auf der Platte. Wir haben zwar das erste Spiel gegen den FC Eiserfeld mit 1:2 verloren, aber im Anschluss alle Spiele gewonnen. Unser Spieler Bastian Schildt setzte sich mit acht Toren die Krone auf. Bei der Siegerehrung gab es noch zusätzlich 50 Liter Gerstensaft.

Mit Alfonso Rubio-Doblas sprach Meinolf Wagner

