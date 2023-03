Spitzenreiter Kirchveischede/Bonzel lässt nichts anbrennen

Kreis Olpe. SG Finnentrop/Bamenohl fängt sich in der Fußball-Kreisliga A eine klare Niederlage in Langenei und muss den FC Lennestadt II vorbei ziehen lassen

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A verteidigte die SG Kirchveischede/Bonzel durch ein 5:1 bei der SG Hützemert/Schreiershof den Platz an der Sonne. Dominik Allebrodt (45.+1), Bruno Goncalves (70), Tim Biecker (74.), Kevin Siegmund (78. per Eigentor) und Lars Hoffmann (90.+2) sorgten für den souveränen Sieg.

SV Rahrbachtal - RW Ostentrop/Schönholthausen 3:1 ( 3:1). Der SV Rahrbachtal erwischte einen Start nach Maß und lag durch Yllnor Seferi (2. per Strafstoß) und Philipp Scheppe (5.) mit 2:0 in Front. Doch zwei Minuten später meldeten sich die Gäste durch Luis Tenhaken zum 1:2 im Spiel zurück. Für die 3:1-Vorentscheidung sorgte dann Moritz Färber vier Minuten vor der Pause.

FC Lennestadt II - TuS Lenhausen 7:2 (3:1). Die Reserve des FC Lennestadt feierte durch die Tore von Maurice Nellesen (20., 58.), Marian Weller (32.), Maximilian Hein (36.), Erik Hammerschmidt (59., 63.) und Durim Hasani (90.) einen klaren Heimerfolg. Bei den Gästen waren Jan Hildebrandt (18.) und Patrick STheis (85.) erfolgreich.

SV Heggen - SV Oberelspe 5:2 (2:1). Über den ersten Saisonsieg der Rückrunde freute sich der SV Heggen. Der zweifache Torschütze Rafael Löb (2., 21.),Heiko Entrup (46.), Manuel Schulte (74.) und Christopher Baltes (83.) brachten Heggen auf die Siegesstraße. Matthias Schmidt-Holthöfer (26.) und Robin Roland (59.) zeichneten sich beim SV Oberelspe aus.

Rot-Weiß Hünsborn II - SV Dahl/Friedrichsthal 1:5 (0:3). Durch einen Blitzstart von Chris Hardenack (3., 9.) stellte der SV Dahl die Weichen auf Sieg. Nach einer halben Stunde erhöhte Marcel Kühr auf 3:0. Für die Entscheidung sorgte erneut Chris Hardenack (74.) mit seinem Tor zum 4:0. Maximilian Feise sorgte in der 75. Minute für den Ehrentreffer der Gastgeber, aber nur drei Minuten später setzte Marcel Kühr den Schlusspunkt.

FC Langenei/Kickenbach - SG Finnentrop/Bamenohl II 4:1 (1:0). Markus Kleff, Sprecher des FC Langenei, freute sich: „Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt. Nach einer starken Anfangsphase des Gegners in der zweiten Hälfte haben wir die Tore gemacht.“ Für La/Ki trafen Fabian Skorek (29.), Leon Fuhlen (75., Strafstoß), Manuel Schulte (83.) und Tim Hofius (90.+3).. Den einzigen Treffer der Gäste steuerte Julius Eickelmann (62. per Eigentor) bei.

GW Elben - RW Lennestadt/Grevenbrück 3:0 (1:0). In einer umkämpften Partie konnte sich GW Elben durch Kaan Dogru (23. per Eigentor), Tobias Brüser (53.) und Tobias Stevens (63.) entscheidend durchsetzen. Kevin Schneider, Sprecher von GW Elben: „Wir hatten die klareren Chancen und haben hinten wenig zugelassen.“

Eintracht Kleusheim - SC LWL 05 II 4:2 (1:2). Muhammed Yildirim (12., 51., 69.) und Christopher Rademacher (59.) leiteten den 4:2-Heimsieg für GW Elben ein. Für die Gäste traf Simon Florath in der 17. und 43. Minute doppelt.

