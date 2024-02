Spontaner Start bei zweitgrößtem Skilanglauf Italiens

Lennestadt/Toblach Der König-Ludwig-Lauf fiel aus, da nahmen sich Carmen Otto und Peter Schneider den Toblach-Cortina zur Brust

Carmen Otto und Peter Schneider aus Lennestadt wollten eigentlich in Oberammergau beim König-Ludwig-Lauf starten . Dieses Rennen wurde aber, wie viele andere zur Zeit aufgrund der schlechten Schneelage, kurzfristig abgesagt. Also entschieden sich die beiden, nach Toblach in Südtirol zu fahren und dort die Kombi Wertung, 42 Kilometer klassisch und 37 Kilometer Skating/freie Technik mitzulaufen.

Der Volkslauf Toblach-Cortina ist eines der traditionsreichsten Rennen Italiens und findet seit 1977 statt. Nach der Marcialonga ist er der zweitgrößte Volkslanglauf Italiens. International ist der Streckenverlauf von Cortina nach Toblach durch die mehrmalige Austragung der Tour de Ski seit 2010 bekannt geworden.

Das sonnige Toblach in Südtirol war Schauplatz des ersten Renntages. Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen musste das Rennen in letzter Minute ausschließlich in und rund um Toblach ausgetragen werden, ohne nach Cortina zu laufen. So kamen in der Nordic Arena fast 1000 Langläufer ins Ziel, eine Mischung aus Profis und Amateuren. Die „Challengers“-Wettbewerbe der Ski Classics ermöglichen es jedem, den Traum zu erfüllen, sich mit den besten Langläufern zu messen, unabhängig von Alter oder Kategorie.

Am Samstag stand das 42-Kilometer-Rennen in klassischer Technik auf dem Programm. Der Start des Toblach-Cortina-Laufs erfolgte traditionsgemäß beim Militärflughafen in Toblach, wo die Langläufer im wahrsten Sinne des Wortes „abheben“ konnten. Fast 700 Athleten gingen auf dem Toblacher Luftwaffenstützpunkt an den Start, um die 37 Kilometer lange Strecke in der freien Technik in Angriff zu nehmen.

Peter Schneider: „Das Organisationskomitee hat großartige Arbeit geleistet, um den Lauf dennoch durchzuführen. Die Strecke war nicht nur durch die Höhenmeter sehr anspruchsvoll. Dort, wo keine Sonne hinkam war es vereist, wo die Sonne hinstrahlte, war es sulzig. So kam es zu vielen Stürzen, weil der tiefe Schnee nach Eis wie eine Vollbremsung wirkte.“ Carmen Otto kam in der Kombi Wertung auf den 17. Platz, Peter Schneider auf Platz 115.

