Sportabzeichen für Horst Fischbach (83) ein Pflichttermin

Wenden. Während andere ein ruhiges Leben genießen, kann der Olper nicht anders: Das „Olympia des kleinen Mannes“ übt eine große Faszination auf ihn aus.

83 Jahre und kein bisschen müde. Dabei ist der gebürtige Kölner alles andere als ein begnadeter Sportler, etwa mit Meistertiteln und Medaillen gesegnet. Aber das „Olympia des kleinen Mannes“, wie das Sportabzeichen oft bezeichnet wird, hat Horst Fischbach vor Jahrzehnten nicht mehr losgelassen. Und es verbindet Jung und Alt, wie man zuletzt bei der großen Spendenaktion am Schulzentrum Wenden sehen konnte.

Wenn man ihn mit dem Begriff vom Olympia des kleinen Mannes konfrontiert, dann trifft es auf den Oldie im doppelten Sinne zu: „Stimmt“, antwortet er, „ich bin ja auch nur 1,71 Meter groß“ – grinst dabei und setzt sein sympathischstes Gesicht auf. Nein, ein Kreismeister in der Leichtathletik sei er nie gewesen. Aber Maurermeister wurde der Maurergeselle auch nicht. Schon bald nach seiner Handwerkerlehre wechselte er zur Polizei nach Olpe – und blieb dort bis zu seiner Pensionierung.

Wandern und Radfahren

„Faul war ich aber nicht in meiner Kölner Zeit“, macht er deutlich, dass er auch ohne genormte Leistungen kein Bewegungsmuffel war. „Ich bin als Maurer regelmäßig per Rad von Merheim nach Rodenkirchen gefahren, das waren einfache Strecke rund fünfzehn Kilometer.“ Dazu kamen viele Wanderungen in der Deutschen Jungenschaft.

„Wandern in der Jungenschaft, aber ohne Stöcke“, blickt er zurück, „mit Stöcken ist doch nur gefühltes Wandern.“ Intensiver ging es beim Kosakentanz zu, der allein und in Gruppen durchgeführt wurde. Wurde die Beinmuskulatur zu stark belastet, konnte er im elterlichen Haus wieder auf Vordermann gebracht werden – der Vater war Masseur, die Mutter Krankenschwester.

Erstes Abzeichen 1957 erworben

„Sport war für mich immer nur Hobby, da war keine Wissenschaft oder eine theoretische Trainingslehre dahinter.“ 1957 erwarb er zum ersten Mal das Sportabzeichen in Bronze. Damals waren die Voraussetzungen für Gold, Silber und Bronze eine Altersfrage, heute ist es eine Frage der Leistung – und Leistungsfähigkeit hat sich der Senior bis heute bewahrt.

Dass er beim Sport aber nicht nur an sich selbst denkt, zeigt seine Tätigkeit bei der DLRG. Horst Fischbach legte die Prüfungen zum DLRG-Lehrschein in Olpe ab und stellte seine Freizeit beim Rettungswachdienst in den Dienst der guten Sache. Bei der Polizei entwickelte er sich auch zum Sportabzeichen-Prüfer: „Wir wollen ja keine Krüppel einstellen.“ Horst Fischbach macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Prüfer Peter Niklas schaut genau hin, als Horst Fischbach zum Standweitsprung ansetzt. Foto: Volkher pullmann

Eigene Geräte mitgebracht

Und er kokettiert auch mit seiner Körpergröße. „Ich hatte ein Motorrad, eine 1200er BMW GS, das musste ich wegen meiner 1,71 Meter tiefer legen lassen, damit ich mit den Füßen besser auf den Boden komme.“ Dienstlich war er viel mit dem Krad unterwegs. Und so ganz nebenbei sammelte er ein Sportabzeichen nach dem anderen ein. Zum 34. Mal absolvierte er es jetzt in Wenden.

Sicher ist sicher, muss sich der alte Herr wohl gedacht haben, als er sich jetzt anlässlich der Spendenaktion für die Flutopfer bei Peter Niklas anmeldete. Was er denn so in dem Beutel habe, wurde er gefragt. Und lüftete seine Wundertüte: Bandmaß, Schleuderball, mehrere Seilchen - und eine Bürste, damit er zuhause wieder mit sauberen Schuhen die Wohnung betreten konnte. „Man weiß ja nie“, lächelte er vielsagend

Kraftnachweis kein Problem

Doch Peter Niklas hat vorgesorgt. Statt Schleuderball bekam er die Drei-Kilo-Kugel aus dem Bereich „Kraft“, und eines seiner Seilchen benötigte er als Nachweis der „Koordination“. Ein Nachweis der Kraft war für den gelernten Maurer eigentlich nicht notwendig. Beim Einsatz von Kelle und Hammer wurde er nie müde. „Ich war Linkshänder, aber als Handwerker beidhändig. Ich konnte den Hammer von rechts nach links wechseln, wenn der eine Arm ermüdete.“

Sein Ernährungsprogramm sei völlig normal. „Allerdings esse ich wenig Fleisch, das bleibt in den Zähnen hängen.“ Müsli und Joghurt am Morgen, regelmäßige Gewichtskontrolle und Blutdruckmessung. „Die Werte werten akribisch notiert. Aber ich bin kein Gesundheitsfanatiker, achte jedoch schon darauf. Seit 1500 Tagen trinke ich keinen Alkohol mehr. Das hilft mir beim Einhalten des Gewichts.“ Und Nikotin? „Früher alles, was qualmte, heute nichts mehr.“

2. Dan in Karate - mit 78 Jahren

Prüfer Peter Niklas übergibt die Kugel dem ältesten Absolventen Horst Fischbach. Foto: volkher pullmann

Und dann erzählte der Oldie eine fast unglaubliche Geschichte aus seinem reichhaltigen Bewegungsleben. „Ich war auch im Karatesport aktiv und legte im September 2013 den 1, Dan ab, dem drei Jahre später der 2. Dan folgte.“ Da war Horst Fischbach „erst“ 75 bzw. 78 Jahre alt – das erfordert allergrößten Respekt.

Fazit: Ein Rezept zum Altwerden? Mindestens ein Mal in der Woche fünf Kilometer am Biggerandweg – und vor allem Krafttraining. Legt sich demonstrativ auf den Bauch und beginnt mit Liegestützen, die scheinbar nicht enden wollen. Der Mann ist ein Phänomen.

