SpVg Olpe: Das lange Warten auf das PCR-Ergebnis

Olpe. Nach dem positiven Testergebnis und der Absage des Landesligaspiels gegen den VSV Wenden, hoffen die Verantwortlichen nun auf gute Nachrichten.

Der kuriose Spielausfall in der Fußball-Landesliga zwischen der SpVg Olpe und dem VSV Wenden beschäftigt weiter beide Vereine. Dem betroffenen Spieler geht es soweit gut, wie die Olper Verantwortlichen mitteilen.

Ottmar Griffel ist schon ein alter Hase im Geschäft. Seit mehr als drei Jahrzehnten trainiert er Mannschaften, tausende Kabinenansprachen hat er vor den Spielen bereits gehalten. Doch die, die er am vergangenen Samstag anstimmte, wird ihm wohl in besonderer Erinnerung bleiben. „Ungewöhnliche Zeiten führen zu ungewöhnlichen Situationen“, sagt der Trainerfuchs.

Denn statt über die Taktik gegen den VSV Wenden, Positionen und Verschiebung zu reden, stand nach einem kurzen Vibrieren eines Smartphones ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt: die Gesundheit. Ein Spieler der Olper Mannschaft hatte sich unmittelbar vor dem Treffen am Kreuzberg in einem Testzentrum testen lassen. „Er ist Patenonkel geworden und am Sonntag sollte die Taufe stattfinden. Damit er dort teilnehmen kann, musste er sich zweimal testen lassen. Ein erster Test am Freitag war noch negativ“, weiß Björn Schneider, Sportlicher Leiter der SpVg Olpe.

Test vor dem Treffen

Unmittelbar vor dem Treffen am Samstag ging es noch einmal ins Testzentrum, wo der zweite Test genommen wurde. Als er eine halbe Stunde später, bereits in der Kabine sitzend, die Mail mit dem Testergebnis sah, zuckte er kurz zusammen. „Ich saß im Nebenraum als der Spieler zu mir und zum Trainer kam, um uns die Nachricht zu überbringen. Das war schon eine merkwürdige Situation“, erklärt Schneider, der unmittelbar die notwendigen Schritte einleitete und Schiedsrichter, Staffelleiter und den VSV Wenden informierte.

Dass das Spiel abgesagt wurde, fand Anklang bei allen Parteien. „Auch wenn es schade ist, weil wir von vielen Leuten wussten, die sich das Spiel angucken wollten. Entsprechend waren wir vorbereitet“, erklärt Schneider und verweist auf die vielen Lebensmittel, die umsonst eingekauft wurden.

Alle Spieler negativ getestet

Die Spieler der SpVg Olpe haben auch direkt reagiert. „Sie haben sich alle direkt testen lassen“, hat Otmar Griffel erfahren. „Alle Ergebnisse waren negativ“, kann der Trainer gute Nachrichten verbreiten. „Wir haben besonnen und rational auf die Nachricht reagiert und ich glaube, dass das der richtige Weg war“, erklärt Griffel. Für den betroffenen Spieler ging es am Montag zum PCR-Test. Das Ergebnis steht noch aus. „Danach wissen wir Bescheid, wie es weitergeht“, weiß Schneider.

Hoffnungsvoll stimmt das Olper Urgestein, dass Schnelltests, die der Spieler nach seinem positiven Ergebnis zuhause genommen hat, allesamt ein negatives Ergebnis zeigten. „Das stimmt uns hoffnungsfroh“, sagt Ottmar Griffel und hofft, dass das PCR-Testergebnis ebenfalls negativ sein wird. Das Ergebnis stand am Montag jedoch noch nicht fest.

Nachholtermin noch nicht offiziell

Für die Olper geht es jetzt erst einmal die kurze Winterpause, die - Stand jetzt - am Sonntag, 6. Februar für die Spielvereinigung endet. Dann direkt mit dem Kracherspiel gegen den Tabellenführer SC Obersprockhövel, der mit 14 Punkten Vorsprung auf die Kreisstädter uneinholbar in Front liegt. Dass die Winterpause eventuell schon früher endet und das Spiel gegen den VSV Wenden nachgeholt werden kann, ist unwahrscheinlich. „Ich habe auch nur gelesen, dass der Staffelleiter das Karnevalswochenende ins Auge fasst. Aber was schriftliches haben wir dazu noch nicht bekommen, deshalb halten wir uns da noch bedeckt“, betont Schneider.

Einzig ein Nachholspiel am 30. Januar - also eine Woche vor dem Saisonstart - wird es nicht geben. Da muss der VSV Wenden bereits sein Spiel gegen den SC Berchum/Garenfeld nachholen.

