SpVg Olpe feiert Klassenerhalt trotz 0:1 gegen Brilon

Olpe. Spielvereinigung Olpe verliert schwaches Kellerduell gegen Brilon, profitiert aber von Hüstener und Wendener Niederlagen.

Riesenerleichterung bei der SpVg Olpe. Zwar verlor der Fußball-Landesligst aus der Kreisstadt das Kellerduell gegen den SV Brilon mit 0:1 (0:1), aber durch den 1:0-Sieg des SC Drolshagen beim SV Hüsten und der 0:2-Niederlage des VSV Wenden beim Schlusslicht VfL Bad Berleburg ist der Klassenerhalt der SpVg Olpe trotzdem perfekt.

Björn Schneider, der Sportliche Leiter der SpVg Olpe, atmetet nach dem Spiel tief durch: „Ich bin einfach nur froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Für den Verein ist es elementar wichtig, in der Landesliga zu spielen. Hinter das Spiel sollten wir schnell eine Haken machen. Das Wetter war schön. Das war aber auch das einzige, was am Kreuzberg schön war.“

Trainer Martin Rost freute sich natürlich auch über den Klassenerhalt, ärgerte sich aber dennoch über die 0:1- Niederlage: „Ich bin schon ein wenig enttäuscht. Denn ich möchte nicht so gerne auf die Ergebnisse von anderen Mannschaften angewiesen sein, sondern die nötigen Punkte selber holen. Unser Anspruch muss es einfach sein., die Heimspiele zu gewinnen.“

Es war in der Tat ein sehr schwaches Landesliga-Spiel. Die erste gute Olper Chance hatte Bastian Klein, der den Ball in der 25. Minute aus fünf Metern vorbei schoss. Die kalte Dusche gab es in der 35. Minute. Max Ullbrich knallte einen Freistoß aus 18 Metern zum 0:1 in die Maschen. Dass das bereits der Endstand war, lag daran, dass Olpe nach der Pause kein Mittel einfiel, das Briloner Tor in Gefahr zu bringen.

SpVg Olpe: Sauermann, Steglich, Jannik Buchen, Zmitko (78. Oleschuk), Rath, Germann, Klein (71. Giamporcaro), Wilke, Weber (71. Ertelt), Nicolas Buchen (74. Griffel), Dimoulas.

