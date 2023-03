SpVg Olpe hat mehr zu verlieren als Gastgeber Gerlingen

Gerlingen. Bei einer Niederlage im Landesligaderby am Gerlinger Bieberg kann das Olper Polster auf die Abstiegszone wieder bröckeln.

In der Landesligatabelle trennen die beiden Nachbarn FSV Gerlingen (8.) und SpVg Olpe (10.) nur zwei Plätze, aber zehn Punkte. „Olpe hat eine andere Ausgangssituation und mehr zu verlieren“, betont Gerlingens Trainer Dominik Dapprich vor dem Derby auf dem Bieberg. Am Donnerstag war auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz an ein normales Training nicht zu denken. „Ich gehe aber davon aus, dass der Platz frei ist“, verlässt sich der in Köln wohnende Dapprich auf seinen wintererfahrenen Co-Trainer Steffen Langenbach.

Aus dem Hinspiel haben die Kreisstädter noch etwas gutzumachen. Da setzte sich Gerlingen am Kreuzberg mit 2:0 durch. „Das war eigentlich ein 0:0-Spiel“, blickt Mounir Saida zurück.

Sieglos und ungeschlagen

Der Gästetrainer ist mit seinem Team 2023 zwar noch sieglos, aber auch ungeschlagen. Deshalb gibt sich der im Sommer scheidende Übungsleiter „ganz entspannt“ und ist mit der Leistung und Moral seiner Mannschaft zufrieden, bis auf die Chancenverwertung. „Der erste Ball muss mal reingehen“, will sich Saida ein Nervenspiel wie beim Ausgleich in der Nachspielzeit gegen Bad Westernkotten künftig ersparen. Dank der Remis-Serie der letzten Wochen ist der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf sechs Punkte angewachsen. „Mit 39 Punkten bleibt man in der Liga“, hat Mounir Saida ausgerechnet. „Mein Nachfolger wird definitiv einen Landesligisten übernehmen“, ist er überzeugt.

„Mounir ist ein guter Typ, hat aber eine andere Vorstellung von Fußball“, sagt Dominik Dapprich über seinen Kollegen. Beide kennen sich von der A-Jugend der SF Siegen. Saida war damals Trainer, Dapprich hat hospitiert. „Der ganz große Druck ist weg, wir werden nicht mehr Erster“, macht sich der angehende Polizeikommissar nichts vor. Ein Motivationsproblem sieht er aber nicht: „Wir sind nach wie vor in der Lage, gegen jeden zu gewinnen.“ Der Matchplan gegen Olpe steht. Ob auch Dominik Dapprich am Sonntag sein kann, ist fraglich. Wenn er fehlen sollte, gibt es dafür einen süßen Grund. Im Hinspiel gab es ein 2:0 für Gerlingen. Anstoß ist um 15 Uhr am Bieberg.

