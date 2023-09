Fußball-LAndesliga SpVg Olpe kehrt in die Erfolgsspur zurück

Kreis Olpe. Spielvereinigung gewinnt nach zwei Niederlagen 4:2 in Erlinghausen Gerlingen und Ottfingen kassiieren hohe Niederlagen.

Die SpVg Olpe kommt in Erlinghausen zu einem wichtigen Sieg, während es für den SV Ottfingen und den FSV Gerlingen deutliche Niederlagen in der Fußball-Landesliga gibt.

RW Erlinghausen – SpVg. Olpe 2:4 (0:0). Nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus in Rüblinghausen ist die SpVg. Olpe in die Erfolgsspur zurückgekehrt. „Das war ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft“, freute sich Björn Schneider, Sportlicher Leiter der SpVg., „wir sind froh, dass wir die katastrophale letzte Woche hinter uns gelassen haben.“

Jannik Buchen brach in der 50. Minute den Bann. Eine Flanke von der linken Seite nickte der Torjäger ins kurze Eck. Vier Minuten später glich RWE durch Hachmann aus. Aber auch die Keseberg-Elf zeigte sich vom Gegentor unbeeindruckt. Nach einer scharfen Hereingabe von Nicolas Buchen drückte Bastian Klein den Ball zur erneuten Führung über die Linie (55.). Nicolas Buchen legte das 3:1 nach. Erlinghausen kam zwar per Strafstoß nochmal ran (73.), doch mit seinem 4:2 in der Nachspielzeit sicherte Jannik Buchen den Auswärtssieg.

SpVg. Olpe: Sauermann – Schulte, J. Buchen, Yilmaz, Runkel, Klein, Wilke, Weber, N. Buchen, Dimoulas, Maatalla.

SF Ostinghausen – FSV Gerlingen 5:2 (3:0). Lars Schröder (4.) und Lars Tschorn (22.) trafen früh für die Hausherren. Johannes Ledig verkürzte für Gerlingen (32.), doch nur wenige Minuten später stellte Tom Franke den alten Abstand wieder her (38.). Im zweiten Durchgang bot sich den 120 Zuschauern das gleiche Bild. Der FSV Gerlingen verkürzte durch Lukas Rademacher (59.), doch erneut schlug Franke umgehend zurück (64.). Daniel Camilo Carriero machte den Deckel drauf (66.). „Wir kriegen momentan keine Konstanz rein, auch personell. Ostinghausen ist beeindruckend gut besetzt“, weiß FSV-Trainer Dominik Dapprich.

FSV Gerlingen: Linker – Pischel, Dreisbach, Rademacher (82. Hofmann), Uzun (67. Boger), Klosa, Mack (75. Özer), Ledig (82. Sondermann), Hesmer, Schierz, Häner

SpVg. Hagen 11 – SV Ottfingen 5:0 (3:0). Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber durch Ex-Profi Tim Bodenröder (2.) und Haris Jaganjac (6.) mit 2:0. Zu allem Überfluss unterlief SVO-Akteur Nico Müller kurz vor der Pause ein Eigentor zum 0:3. Die eingwechselten Kingsley Nweke (67.) und Simon Warkotsch (77.) sorgten für den Endstand.

SV Ottfingen: Scherreiks – Müller, Kasikci, Basoglu, Renner, May, Giapavlos (44. Adanis), Bröcher (33. Marques Fernandes), Schymura, Amin, Aslan (77. Özsevgec).

