Stahlhacke rettet SC Drolshagen Punkt in letzter Sekunde

Drolshagen. Frauenfußball-Landesligist SC Drolshagen kommt beim BSV Heeren zu einem 3:3-Unentschieden.

In praktisch letzter Sekunde der Nachspielzeit (90.+ 4) rettete Torjägerin Antonia Stahlhacke den Landesliga-Fußballerinnen des SC Drolshagen beim BSV Heeren mit ihrem sechten Saisontor zum 3:3 einen Punkt. Nach einem Eckball von Spielführerin Marie Schröder drückte Antonia Stahlhacke den Ball über die Linie.

Heeren ging durch Sabrina Timmermann per Elfmeter frühe mit 1:0 in Führung (2.) Vanessa Lahme (36.) erzielte mit einem Distanzschuss den 1:1-Ausgleich. Der beste Spielzug der gesamten Partie war der Grundstock zur 2:1-Führung für den SC Drolshagen durch Nicole Schütter (44.)

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus dem Kreis Olpe alles weiter unter Kontrolle. Zudem wurde durch Schiedsrichter Sebastian Jütte ein reguläres Tor nicht gegeben. Mit einem Freistoß, der an den Innenpfosten klatschte, kamen die Gastgeberinnen durch Katja Elsen (63.) zum 2:2.

In der Folgezeit vergaben die SCD-Fußballerinnen klarste Chancen oder fanden in der Heerener Torhüterin Ninon Klape in ihre Meisterin Als sich schon alles auf ein Remis eingestellt hatte, brachte erneut Katja Elsen (90.+1) die Gastgeberinnen nach einem Konter mit 3:2 in Führung. Doch es war nicht die Entscheidung. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Teams.

„ Eigentlich haben wir heute zwei Punkte verloren, aber nach dem Torverlauf muss man mit dem Remis zufrieden sein“, sagte Drolshageners Trainer Albert Martin.

SC Drolshagen: Nohl; Selina Wurm, Langer (78. Viedenz), Schröder, Ringsdorf, Stahlhacke, Lahme, Schütter (58. Reuschenbach), Christina Wurm, Frey, Knote.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe