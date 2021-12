Starke Halbzeit reicht RW Hünsborn II gegen Altenhof nicht

Hünsborn. Die Grün-Weißen feiern einen am Ende deutlichen Derbysieg am Löffelberg.

Die zweite Welle von RW Hünsborn konnte dem FC Altenhof im Nachbarschaftsduell in der Fußball-Bezirksliga 5 nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4 (1:1).

Die Grün-Weißen vom Winterhagen lösten die Pflichtaufgabe routiniert. Jonas Schneider (1.) brachte den FCA mit 1:0 in Führung. Er nutzte ein Missverständnis zwischen RWH-Keeper Alexander Kahlert und Matthias Pluskwa. Durch diese frühe Führung verpasste der FC Altenhof einen höheren Vorsprung. Es fehlte den Schützlingen von FCA-Coach Mike Brado zu diesem Zeitpunkt an Ideen und Durchschlagskraft. Die Gastgeber zeigten sich wenig beeindruckt. Dennis Hentschel (8.) erzielte den 1:1-Halbzeitstand. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen.

Becker mit der Führung

Nach dem Wiederbeginn brachte Kapitän Kevin Becker (48.) nach einer Standardsituation seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Jonas Schneider (56.) führte mit seinem zweiten Tor zum 3:1 seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße. Mike Brado (87.) machte mit dem 4:1 den Sack zu. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber nicht mit dem Spielverlauf“, bilanzierte der Altenhofer Trainer Mike Brado. „Es war im ersten Durchgang schwierig, sich gegen die starke Hünsborner Defensive entscheidend durchzusetzen.“

RW Hünsborn II: Kahlert; Koch, Pluskwa (69. Kalteich), Niklas, Pies, Rasche, Fischer, Maurice Solbach (72. Kucam), Schuchert, Hentschel, Froese. - FC Altenhof: Hagenbäumer; Radmacher, Solbach (85. Marcel Schneider), Becker, Stein, Wycsik (46. Brado), Jonas Schneider (75. Schlechtriem), Becks (81. Wurm), Faust, Yashi, Stahl.