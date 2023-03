Beim Derby zwischen Drolshagen und Olpe wird verbissen um jeden Quadratmeter Kunstrasen gekämpft. Am Ende trennen sich beide Mannschaften verdient 1:1-Unentschieden.

Fußball-Landesliga Steglich rettet Olpe in Drolshagen mit Elfmeter späten Punkt

Drolshagen. SpVg-Abwehrspieler verwandelt in Nachspielzeit einen Strafstoß zum 1:1 beim SC Drolshagen.

Mit einem Last-Minute-Treffer holte die SpVg Olpe einem wichtigen Punkt im Landesligaderby beim SC Drolshagen.

Nach einem Foul an Christian Runkel zeigte Schiedsrichter Marco Cremer in der Nachspielzeit auf den Punkt. Abwehrspieler Sandro Steglich behielt die Nerven und verwandelte den Strafstoß unhaltbar für Schlussmann Tom Gummersbach zum verdienten 1:1-Endstand am Buscheid.

Zu diesem Zeitpunkt spielten die Platzherren nach der Roten Karte für Christian Rieder (85.) in Unterzahl. Rieder hatte Ömer Yilmaz auf dem Weg zum Tor festgehalten. Nach dem Schlusspfiff ging Patrik Flender zu Schiedsrichter Cremer. Über den Elfmeterpfiff soll sich Drolshagens Trainer laut Referee nicht beschwert haben. Flender ärgerte sich eher über den aus seiner Sicht unverdienten Spielausgang. „Der Zeitpunkt des Gegentores war für Olpe sehr glücklich. Wir hätten vorher das 2:0 machen müssen“, hatte sich der Übungsleiter ein deutliches Chancenplus seiner Mannschaft notiert.

Sein Gegenüber Mounir Saida konnte das nicht nachvollziehen. „Natürlich war der Zeitpunkt unseres Ausgleichs in der 90. Minute glücklich. Vom Spielverlauf war das 1:1 aber gerecht“, widersprach der Olper Trainer seinem jüngeren Kollegen und verwies auf allerbeste Möglichkeiten seines Teams. Zudem habe Schiedsrichter Cremer in der ersten Halbzeit ein klares Handspiel eines Drolshagener Abwehrspielers nicht geahndet.

Die Partie bei Dauerregen begann mit einem Paukenschlag aus Olper Sicht. Raphael Schwarzer traf mit einem fulminanten Schuss die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball ins Spielfeld zurück, Torhüter Gummersbach hätte keine Chance gehabt.

Schrage verschießt Elfmeter

In der 46. Minute verpasste Mike Schrage die große Chance, die Platzherren in Führung zu bringen. Eigentlich hatte sich Schrage den Ball schon zu weit vorgelegt, deshalb nahm er das Foulspiel von Olpes Keeper Alexander Franke gerne an. Den Strafstoß donnerte Drolshagens erfolgreichster Torschütze aber weit über die Querlatte.

Nach dem Wiederanpfiff wurde nicht nur das Wetter besser. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen. Nach einem Freistoß köpfte Fabian Schulte aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Auf der anderen Seite traf Christian Rieder nach einer Ecke ebenfalls per Kopf das Aluminium.

Wenig später verfehlte Mannschaftskollege Laurits Strotmann das Tor nur knapp. Dann hatte SpVg-Sturmführer Jannik Buchen die Führung auf dem Kopf. Die fiel aber auf der anderen Seite, als der pfeilschnelle Dennis Krämer auf dem Weg zum 1:0 (79.) nicht zu stoppen war. Nach toller Vorarbeit von Jannik Buchen scheiterte der eingewechselte Soufian Maatalla an Tom Gummersbach. Den verdienten Schlusspunkt zum Ausgleich setzte Sandro Steglich. Ein 3:3 oder 4:4 wäre auch möglich gewesen.

