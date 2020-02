Sturmwarnung: SG Finnentrop/Bamenohl spielt nicht in Sinsen

Marl. Die SG Finnentrop/Bamenohl kann sich am Sonntag die weite Reise nach Marl sparen.

Das Spiel des Westfalenliga-Tabellenführers beim Liga-Elften TuS 05 Sinsen fällt aus. Das gaben sowohl die Finnentrop/Bamenohler als auch der gastgebende TuS 05 auf ihren Homepages bekannt.

Grund ist eine Sturmwarnung. Die hat die Stadt Marl veranlasst, das Sportgelände vorsorglich zu sperren. „Die Anlage ist komplett geschlossen, auch unsere zweite Mannschaft spielt nicht,“ erklärte Marcus Voigt, stellvertretender Geschäftsführer des TuS 05 Sinsen.

Dass diese Entscheidung bereits am Samstag fiel, hat zumindest einen Vorteil: „Wäre die Absage erst am Sonntag Mittag gekommen, dann wären die Finnentrop/Bamenohler möglicherweise schon unterwegs gewesen, und das wollten wir vermeiden,“ so Voigt.

So ganz überraschend kam die Entscheidung nicht. Bereits am Freitag hatte der Fußballkreis Gelsenkirchen, der an den Sinsener „Heimatskreis“ Recklinghausen grenzt, wegen einer Sturmwarnung alle Spiele abgesagt, dazu gehörte auch die für Sonntag terminierte Partie zwischen YEG Hassel und dem Lüner SV. Auch in den tieferen Klassen dieser Region gibt es einige Ausfälle. Voigt: „In der Bezirksliga 9 finden nur zwei Spiele statt.

Offen war am Samstag, wann die Partie nachgeholt wird. „Ich habe keinen freien Sonntag mehr zur Verfügung,“ sagte Alfred Link, Staffelleiter der Westfalenliga 2.