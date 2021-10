SV 04 Attendorn entführt Punkt aus Erlinghausen

Erlinghausen. Über zwei verlorene Punkte ärgern sich die Spieler des SV 04 Attendorn nach dem 1:1 in Erlinghausen.

Im Auswärtsspiel gegen RW Erlinghausen reichte es für den Fußball-Landesligisten SV 04 Attendorn trotz guter Leistung nur für ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

„Vor der Partie wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, jetzt nach dem Spiel ärgere ich mich ein wenig, dass heute nur ein Zähler herausgesprungen ist“, berichtet SV 04-Trainer Ralf Sonnenberg. Seine Mannschaft war von Beginn an bemüht den Matchplan für das Spiel umzusetzen. Die Hansestädter verteidigten als kollektiv und hielten zur Pause hin das 0:0.

Heide bringt SV04 in Führung

Nach Wiederanpfiff kippte das Spiel dann zugunsten der Attendorner. David Heide erzielte per Freistoß aus 30 Metern den nicht unverdienten Führungstreffer für die Gäste (62.). In der Folge ergaben sich weitere gute Chancen nach Kontern des SV 04, die jedoch ungenutzt blieben. „Hätten wir eine der Chancen zum 2:0 verwandelt, wäre das Spiel entschieden gewesen“, betont Sonnenberg. So wurde eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Attendorner Hintermannschaft am Ende bestraft.

Erlinghausens Torjäger Pascal Raulf kam nach einer Flanke von rechts im Rücken der SV 04 – Abwehr zum Abschluss und erzielte den 1:1 Ausgleichstreffer (79.). In den verbleibenden Minuten konnte keine Mannschaft mehr den entscheidenden Treffer erzielen. „Wir konnten uns leider nicht für den guten Auftritt belohnen, ein Sieg wäre unter dem Strich nicht unverdient gewesen“, so der SV 04- Coach.

SV 04 Attendorn: Klose, Langenberg, Kasel, Inal, Hagedorn, Heide (85. Prawitt), Heimes, Kaden (75. Mucha), Ucar (31. Gryn), Gaertner, Huremovic (57. Lenninger).