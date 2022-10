SV 04 Attendorn fiebert Gipfeltreffen gegen Soest entgegen

Attendorn. Ralf Sonnenberg steht nach überstandener Grippe gegen Zweiten Soest wieder an der Linie. Aber Torjäger Jannik Selter fehlt im Topspiel

Attendorn ist im Fußballfieber. Nicht erst seit dem Last-Minute-Sieg des SV 04 am vergangenen Sonntag beim FSV Gerlingen ist das der Fall. Das sagenhafte 3:2-Siegtor von Jannik Selter in der 95. Minute am Bieberg, mit dem der SV 04 Attendorn seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga verteidigte, wird auf der Facebook-Seite der Hansestädter immer noch fast pausenlos angeklickt.

Und jetzt gibt es am Sonntag um 15.30 Uhr im Hansastadion auch noch das Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter SV 04 Attendorn und dem Zweiten Westfalia Soest.

Die Ausgangslage ist klar: Der SV 04 Attendorn hat zwei Punkte Vorsprung vor Soest und kann mit dem achten Sieg im siebten Spiel seine Tabellenführung ausbauen. Mit der zweiten Saisonniederlage wäre der Spitzenplatz allerdings auch futsch.

Für den Erfolg haben sich die Attendorner etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann“ bitten die Spieler die SV 04-Fans auf der Facebook-Seite des Vereins um Unterstützung auf.

„Wir fänden es toll, am Sonntag in einem gut gefüllten Hansastadion zu spielen“, lautet die Bitte von Eren Ucar und Jannik Selter. Und auch Routinier Timo Gaertner, der bereits seit 27 Jahren für den SV 04 Attendorn spielt, bittet um Unterstützung der Fans. „Ich fände es toll, wenn Ihr uns am Sonntag im Spitzenspiel unterstützen würde“, sagt der 32-Jährige.

Und noch einer fiebert dem Spitzenspiel entgegen. Diesmal nur symbolisch gesehen. Gegen Gerlingen war das Fieber leider echt. Trainer Ralf Sonnenberg ist nach überstandener Grippe aber wieder fit. Aber Ralf Sonnenberg war immer auf dem Laufenden. „Ich wurde über den Stand der Dinge informiert. Die letzten zehn Minuten war ich per Handy per Liveschaltung dabei und habe die ganze Dramaturgie in der Schlussphase mitbekommen“ erzählt Ralf Sonnenberg.

Soest ohne Schwachstellen

Am Sonntag ist Sonnenberg wieder vor Ort dabei. Und er zieht den Hut vor dem Gegner: „Soest hat die meisten Tore erzielt und die wenigsten kassiert. Da kann man sich an den Fingern einer Hand abzählen, was uns da erwartet. Soest hat keine Schwachstellen und ist durchweg gut besetzt“, so Ralf Sonnenberg.

Das Ziel sei, die drei Punkte in der Hansestadt zu behalten. Und auch der am Saisonende scheidende Coach bittet um Unterstützung: „Es ist ja schönes Wetter. Ich hoffe, dass viele Zuschauer ins Hansastadion kommen werden.“

Nicht dabei sein wird Siegtorschütze Jannik Selter, der gegen Gerlingen eigentlich 20 Minuten vor Schluss hätte ausgewechselt werden müssen. „Leider muss ich Sonntag pausieren“, teilte Jannik Selter gestern mit. Fehlen werden außerdem Steve Lang und Dustin Langenberg (Beide Urlaub) sowie Nick Heimes (Grippe).

