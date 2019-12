SV 04 Attendorn hat einen neuen 1. Vorsitzenden

Er wurde von den 43 anwesenden Mitglieder einstimmig an die Spitze des Traditionsvereins gewählt.

Es ist, wie erwartet, der Unternehmer Torsten Mantel. Er stellte sich auf der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim zur Wahl. „Mir ist der Verein seit langer Zeit ans Herz gewachsen“, begründete der 52-Jährige seine Kandidatur, die er sich reiflich überlegt hat. Denn eigentlich hat der viel beschäftigte Geschäftsführer zweier Firmen für solch ein Amt nicht genug Zeit. Aber Torsten Mantel wollte verhindern, „dass sich der eine oder andere aus seinem Ehrenamt zurückzieht“, sprich dass der ohnehin stark belastete Vorstand des SV 04 Attendorn weiter schrumpft. Jetzt macht auch Frank Annen, das dienstälteste Mitglied des Führungsgremiums, weiter.

Der neue Vereinschef, der in den letzten Jahren kaum ein Heimspiel seines SV 04 verpasst hat und auch Trikotsponsor der 1. Mannschaft ist, will „eine bessere Lastenverteilung der Aufgaben“. Ein erster Schritt in diese Richtung ist gemacht. Mit der „historischen“ Wahl von Anne Bruse, der ersten Frau in der Vereinsgeschichte des SV 04, und Daniel Schubert in den geschäftsführenden Vorstand, ist die Vereinsspitze der Hansestädter wesentlich breiter aufgestellt.

Vorstand breiter aufgestellt

Anne Bruse, die sich auch als Jugendtrainerin engagiert, hat schon vor einigen Monaten die Aufgaben von Franz Junker im Bereich Spielbetrieb übernommen. Die Fußstapfen, in die sie tritt, sind groß. So bezeichnete Frank Annen den ehemaligen Geschäftsführer Junker als „ausgewiesenen Fachmann im Kreis Olpe“. Als Fußballfan, dem „Teamgeist und Zusammenhalt“ wichtig sind, beschrieb sich Daniel Schubert in seiner inoffiziellen Bewerbungsrede. Der gebürtige Rheinländer ist vor zwei Jahren aus beruflichen Gründen ins Sauerland gezogen. Der Geschäftsführer von drei Unternehmen fand den Kontakt zum SV 04 über die 2. Mannschaft.

Versammlungsleiter Christof Schmidt war die „totale Erleichterung“ über die einstimmigen Vorstandswahlen anzumerken. Dem SV 04 fehlen nach seinen Worten aber nach wie vor „an vielen Stellen helfende Hände“. Ein kleiner Wermutstropfen mischte sich unter die Wahlen. So trat Jürgen Müller aus dem geschäftsführenden Vorstand zurück, bleibt dem Verein aber als Jugendtrainer erhalten.

Drei Urgesteine sind 60 Jahre Mitglied

Der ehemalige 1. Vorsitzende Albert Hasenau fehlte zwar auf der Jahreshauptversammlung, hilft dem Verein aber weiterhin. „Albert ist ein bisschen der Botschafter des SV 04 geworden“, verwies Christof Schmidt auf das Engagement in Sachen Städtepartnerschaft mit dem polnischen Rawicz. Auch in Sachen Facebook leistet Hasenau Vereinsarbeit. Mit Helena Stuff wurde eine junge Frau in den Beirat gewählt, die sich um die lange vernachlässigte Internetseite und den Bereich Social Media kümmert. Bei so viel Einsatz wollte ihr Vater Andreas Stuff nicht nachstehen. Der Trainer der B-Jugend, Altligaspieler und Leiter des Fußballcamps, ließ sich ebenfalls in den Beirat wählen.

Am Ende der harmonischen Versammlung wurden einige SV 04-Urgesteine für ihre langjährige Vereinstreue geehrt. Schon seit 60 Jahren im Verein sind mit dem Ehrenvorsitzenden Franz-Josef Schulte sowie Werner Epe und Manfred „Manse“ Lohölter, ehemalige Spieler der 1. Mannschaft und Vorstandsmitglieder, drei Urgesteine, die den Traditionsklub über viele Jahre geprägt haben. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft blicken die Zwillinge Hartmut und Helmut Kolisch zurück.

Mit Patrick Klein und Marvin Engelbertz verlassen den SV 04 in der Winterpause zwei Spieler aus dem Bezirksligakader.