SV 04 Attendorn in der nächsten Saison mit neuem Trainerduo

Damit endet im Sommer die Ära Eugen Litter, der seit 2014 für den SV 04 aktiv ist, davon die letzten fünf Jahre als Spielertrainer. Auch Bayram Celik, seit drei Jahren als Trainer an der Seite von Litter, hört zum Saisonende auf. „Wir haben die Entscheidung nach einem sehr guten Gespräch in gegenseitigem Einvernehmen getroffen“, sagte Vorstandsmitglied Thomas Bassitta am Dienstagabend.

Sein Vorstandskollege Christof Schmidt betonte: „Die Beiden haben das sehr professionell aufgenommen. Wir wollen neue Impulse setzen.“

Kapitän der Ü40

Ralf Sonnenberg ist beim Traditionsverein kein Unbekannter. Er wohnt in Attendorn, spielt seit einigen Jahren in der Altliga Ü40 des SV 04 und ist dort Kapitän. Sein künftiger spielender Co-Trainer Jasko Selimanjin wechselte zu Saisonbeginn vom SSV Elspe nach Attendorn und ist zum Leistungsträger geworden. Beide kennen sich gut, so war der 28-jährige Selimanjin unter Sonnenberg Spieler bei RW Lennestadt.

„Eugen und Bayram wollen sich mit der Meisterschaft verabschieden“, ist Christof Schmidt überzeugt. Der zum dritten Mal an der Hüfte operierte Litter will ohnehin eine Fußballpause einlegen. „Sein Pass bleibt in Attendorn“, so Vorstandsmitglied Thomas Bassitta. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch um 18 Uhr im Vereinsheim stellt sich ein Kandidat für das Amt des 1. Vorsitzenden zur Wahl.