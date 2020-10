SV 04 Attendorn und das „Riesenbrett“ in Menden

Der Grund sind personelle Probleme der Hansestädter auf der Torhüterposition. Stammkeeper Alex Goulas, zuletzt in starker Form, hätte am Sonntag aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung gestanden. Der Plettenberger Neuzugang Marius Klose hat sich den Kiefer gebrochen, wurde inzwischen erfolgreich operiert und fällt länger aus. Und auch Torwart-Oldie Stefan Herbrechter wäre für Sonntag keine Option gewesen.

Deshalb musste alles sehr schnell gehen. „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt“, berichtet SV 04-Cheftrainer Ralf Sonnenberg.

Menden spielte mit und deshalb bedankt sich Sonnenberg noch einmal ausdrücklich beim BSV für sein Entgegenkommen. Nicht rechtzeitig zum Spiel schafft es SV 04-Neuzugang Faris Huremovic (Schichtdienst). Fehlen wird erneut Kapitän David Heide, der sich gegen Hünsborn eine Zerrung zugezogen hat. Stark fraglich ist Jannik Lenninger (Leistenprobleme). So werden wieder Matthias Bock und Sonnenberg selbst auf der Ersatzbank sitzen.

Die Gastgeber mit erfahrenen Spielern wie Torhüter Alexander Schmale, Angreifer Ayoub Alaiz oder den Kießler-Brüdern Jan Hendrik und Tim Alexander sind genau das, was der SV 04 Attendorn noch werden will: eine gestandene Landesliga-Mannschaft. „Menden hat in den letzten Jahren immer oben mitgespielt. Sonnenberg: „Das wird ein Riesenbrett für uns“.