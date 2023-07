SV 04 Attendorn will wieder „die Großen“ ärgern

Attendorn. Jasko Selimanjin, der neue Cheftrainer des Fußball-Landesligisten, startet selbstbewusst in die Saison

Mit 69 Punkten und Tabellenplatz 4 blickt der SV 04 Attendorn auf die erfolgreichste Landesligasaison der Vereinsgeschichte zurück. Auch in der neuen Spielzeit will der Traditionsverein oben mitspielen. „Wir wollen die Großen ärgern“, hat der Sportliche Leiter Thomas Bassitta vor allem Vizemeister BSV Menden und den Drittplatzierten RW Erlinghausen im Blick.

Von der Meisterschaft spricht Bassitta aber nicht. Attendorns neuer Cheftrainer Jasmin „Jasko“ Selimanjin geht da schon eine Spur angriffslustiger in die neue Saison. „Ich bin gerade heraus. Es sind fünf Titel im Pott, wir wollen um jeden mitspielen“, meint der 32-jährige Sonnenberg-Nachfolger neben der Meisterschaft auch die vier Pokalwettbewerbe auf Kreis- und Stadtebene.„Jasko“ Selimanjin geht beim SV 04 Attendorn bereits ins fünfte Jahr. Zuletzt war der Bauingenieur drei Jahre an der Seite von Ralf Sonnenberg spielender Co-Trainer. Nachdem Sonnenberg frühzeitig bekanntgegeben hatte, zum Saisonende aufzuhören, blieb den SV 04-Verantwortlichen Zeit, die Nachfolge zu regeln. Sie sprachen Selimanjin ihr Vertrauen für die neue Spielzeit aus. Bereits in den letzten sieben Spielen der Saison 2022/23 überließ Ralf Sonnenberg seinem Co-Trainer die „Chefrolle“. „Dafür bin ich Ralf sehr dankbar, das ist nicht selbstverständlich“, bedankt sich der 32-Jährige.

Urgestein Gaertner hört auf

Das Ergebnis von sieben Siegen in sieben Spielen kann sich sehen lassen. Zudem wurde auf Dreierkette umgestellt, bei Bedarf kann auf Fünferkette gewechselt werden. Aus beruflichen Gründen haben die Stammspieler Neal Kasel und Martin Mucha den Landesligisten verlassen, SV 04-Urgestein Timo Gaertner hat seine lange Karriere beendet, Jannik Selter ist zum Westfalenligisten FC Lennestadt gewechselt. Trotzdem sind der neue Cheftrainer und der Sportliche Leiter überzeugt, eine schlagkräftige Mannschaft am Start zu haben. „Der Verein hat einen super Kader zusammengestellt, das sollten wir nutzen“, geht Jasko Selimanjin optimistisch in die neue Spielzeit.

Der „Königstransfer“ war die Rückkehr von Hasan Dogrusöz, der 2017 vom SV 04 zum heutigen Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl gewechselt war. Der 32-jährige Offensivspieler spielt in den Planungen eine zentrale Position. „Hasan ist wie ein spielender Sebastian Kehl und soll das Bindeglied zum Sportvorstand sein“, beschreibt Selimanjin die Rolle des ehemaligen Spielertrainers an der Seite von Eugen Litter. Von der Erfahrung und dem „Riesennetzwerk“ von Dogrusöz erhofft sich Thomas Bassitta eine spürbare Entlastung.

Wie wichtig Hasan Dogrusöz für den SV 04 werden kann, hat er schon bei der Gewinnung von Sponsoren für das dreitätige Trainingslager im Westerwald in einer Woche bewiesen. Der Rückkehrer von Finnentrop/Bamenohl gehört wie die erfahrenen Spieler Jannik Lenninger und David Heide sowie Peter Brockmann und Steffen Dicke zum Trainerstab. Der ehemalige Lennestädter Dicke ist neuer Torwarttrainer. „Es hat mich gereizt, wieder etwas zu machen“, berichtet der in Attendorner wohnende 40-Jährige. Einen klassischen Co-Trainer hat der SV 04 nicht mehr. „Jeder hat seine Aufgaben. Wir diskutieren zusammen, die Entscheidung liegt bei mir“, beschreibt „Jasko“ Selimanjin die Hierarchie. Mit Albin Matoshi und Nico Jeschke hat der SV 04 Attendorn zwei junge Innenverteidiger geholt. Der 19-jährige Matoshi kommt von der FSV Werdohl und geht bei den Hansestädtern in sein zweites Seniorenjahr. Der 22-jährige Jeschke wechselt vom Nachbarn SC LWL 05 ins Hansastadion. „Das ist sauber abgelaufen“, legt Cheftrainer Selimanjin großen Wert darauf, dass sein Freund und LWL-Trainer Bayram Celik frühzeitig informiert worden sei. Die drei Nachwuchsspieler Erik Frey, Timon Stuff und Denis Cevik aus der eigenen A-Jugend werden an den Kader herangeführt. Stürmer Felix Fecker (21) vom B-Ligisten SF Dünschede stellt sich der Herausforderung Landesliga.

Der SV 04 Attendorn geht mit einem Kader von 26 Spielern, darunter die Torleute Marius Klose und Alex Goulas, in die Saison 2023/24. Ein gefühlter Neuzugang ist Jerome König, der nach seiner Rückkehr von der SG Finnentrop/Bamenohl verletzungsbedingt nur wenige Spiele absolvieren konnte. „Jerome hat seine Schulteroperation gut überstanden. Wir sind alle froh, dass er wieder da ist“, freut sich Jasko Selimanjin. Mit Hasan Dogrusöz, Jerome König, Steve Lang und Robin Entrup hat der Traditionsverein immerhin vier ehemalige Oberligaspieler in seinen Reihen. „Nicht selbstverständlich“ nennt Selimanjin den Verbleib des jungen Torjägers Lejf Kaden trotz höherklassiger Angebote.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe