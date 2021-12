SV Dahl-Friedrichsthal setzt weiter auf Michael Kügler

Dahl-Friedrichsthal. Trainer bleibt dem A-Kreisligisten auch im kommenden Jahr erhalten. In dieser Saison großes Verletzungspech.

Michael Kügler (40) wird auch in der Saison 2022/2023 Trainer der ersten Fußballmannschaft des A-Kreisligisten SV Dahl-Friedrichsthal sein.

„Der geschäftsführende Vorstand freut sich sehr, dass Michael Kügler seine Zusage zur Vertragsverlängerung gegeben hat und seine gewinnbringende Tätigkeit fortgesetzt wird“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Obwohl die Hinrunde der laufenden Saison insbesondere aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle von Führungsspielern immer wieder von Leistungsschwankungen gekennzeichnet war, belegt das Team derzeit den sechsten Platz. Ein Ziel der Rückrunde wird sein, die Qualitäten des Kaders regelmäßiger abzurufen, um so vielleicht noch den einen oder anderen Platz in der Tabelle aufzurücken.

Auch der Trainer der zweiten Seniorenmannschaft, Markus Baum, wird seine Tätigkeit in der neuen Saison fortführen. Er wird ab kommenden Sommer von Julius Meurer als spielendem Co-Trainer unterstützt. Das Team hat sich in der der Kreisliga C2 etabliert und belegt derzeit einen guten Mittelfeldplatz.

