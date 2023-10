SV Heggen dominiert das Topspiel in Dahl/Friedrichsthal klar

Kreis Olpe. Fußball-Kreisliga A: 5:1-Sieg ses Spitzenreitera beim SV Dahl-Friedrichsthal. Derbysiege für RW Lennestadt und FC Langenei/Kickenbach.

Am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A feiern RW Lennestadt und der FC Langenei/Kickenbach zwei Derbysiege. Das Spitzenspiel in Dahl endet deutlich.

RW Lennestadt/Grevenbrück - FC Lennestadt 1:0 (1:0). Mit einem 1:0-Sieg über den FC Lennestadt hat RW Lennestadt/G. das Derby für sich entschieden. Jens Kurzenacker, Sprecher von RW Lennestadt zog Bilanz zum 1:0-Erfolg: „Das war ein kampfbetontes Spiel. Wir haben hinten sehr diszipliniert gestanden und wenig Chancen zugelassen.“ Mit einem Blitztor in derzweiten Minute erzielte Omar Radoncic das goldene Tor für RW Lennestadt. Den knappen 1:0-Vorsprung gaben die Gastgeber bis zum Ende des Spiels nicht mehr ab. Jens Kurzenacker zog ein Resümee: „Im Konterbereich hätten wir das Spiel noch früher entscheiden können. Insgesamt war es ein verdienter und wichtiger Sieg für uns.“

SV Dahl/Friedrichsthal - SV Heggen 1:5 (0:2). Gegen Tabellenführer SV Heggen verlor der SV Dahl deutlich. Die Gäste spielten sich durch Rafael Löb (20., 48.) und Tony Sunday (43.) eine bequeme 3:0-Führung heraus. Nach einer guten Stunde sorgte dann erneut Tony Sunday (62.) mit seinem Treffer zum 4:0 für die endgültige Entscheidung. Die Hausherren gaben sich trotz des Rückstandes nicht auf und sendeten nach einer guten Stunde ein Lebenszeichen. Tom Furchtbar verkürzte in der 62. Minute per Foulelfmeter auf 1:4, was aber nur Ergebniskosmetik für den SV Dahl bedeutete. Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte in der 76. Minute wieder Tony Sunday mit seinem dritten Tor für den SV Heggen.

SV Eintracht Kleusheim- Hützemerter SV 2:3 (0:1). Trotz einer 2:1-Führung verließ der SV Eintracht Kleusheim als Verlierer den Platz. Den besseren Start hatten die Gäste in der ersten Hälfte. Nach 29 Minuten fand Louis Bischopink die Lücke und vollendete zum 1:0 für den SV Hützemert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren das Kommando und drehten durch Marvin Teusch (50.) und Christopher Bröcher (55.) die Partie zur 2:1-Führung.

Doch die spielstarken Hützemerter fanden nochmal in die Partie zurück. Nach 70 Minuten erzielte Timo Halbe den 2:2-Ausgleich. Und nachdem sich alle Beteiligten schon mit einem Unentschieden angefreundet hatten, ließ Kjell van der Steen vier Minuten vor dem Ende den SV Hützemert über den 3:2-Siegtrefffer jubeln. Der Hützemerter SV bleibt nach dem 3:2-Auswärtssieg dem Führungstrio weiter auf den Fersen.

SG Kirchveischede/Bonzel - FC Finnentrop 2:0 (1:0). Nach drei sieglosen Spielen feierte die

SG Kirchveischede/Bonzel durch wieder einen Heimsieg. Nach zuletzt einen Punkt aus den letzten drei Spielen kann die SG Kirchveischede erstmal durchatmen. Das ermöglichten die Tore von Dominik Allebrodt (18.) und Lucas Stender (82., per Strafstoß) zum 2:0-Erfolg der Hausherren. Insgesamt war es kein hochklassigen Kreisligaspiel, in dem beide Teams ihre Mühe hatten. Sebastian Schoder, Sprecher der SG Kirchveischede analysierte den 2:0-Sieg nach Spielende: „Es hat die Mannschaft gewonnen, die ihre Chancen besser verwertet hat. Ohne großen Glanz haben wir am Ende mit 2:0 verdient gewonnen.“

SG Finnentrop/Bamenohl II - SC LWL 05 II 0:2 (0:1). Die Reserve des SC LWL freute sich nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei der SG Finnentrop/Bamenohl II über den ersten Saisonsieg. Nach drei Niederlagen in Folge hatte die Elf von Sebastian Rameil wieder ein Erfolgserlebnis. Der Matchwinner des Spiels war der zweifache Torschütze Pascal Majo. In der 26. Minute brachte Majo sein Team mit 1:0 in Führung und stellte damit die Weichen zum ersten Dreier in der laufenden Saison. Für die Vorentscheidung sorgte dann in der zweiten Hälfte ebenfalls Pascal Majo (48.). Direkt nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit traf der Attendorner zum 2:0 ins gegnerische Gehäuse. Für die Finnentroper Reserve war die 0:2-Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze.

RW Ostentrop/Schönholthausen - GW Elben 3:3 (2:2). Durch ein 3:3 bei RW Ostentrop ist die Siegesserie von GW Elben gerissen. RW Ostentrop kassierte nach einer 3:2-Führung kurz vor Schluss noch den 3:3-Ausgleich und wartet jetzt seit drei Spielen auf einen Sieg. Die zweimalige Gästeführung durch Robin Hömberg (30.) und Mathis Vieregge (38.) glich Dominik Zimmermann mit zwei Toren (34., per Strafstoß, 45.+3, per Strafstoß) zum 2:2 aus. Im zweiten Durchgang lagen erneut die Gastgeber nach einer knappen Stunde wieder vorne. Robin Hömberg markierte in der 57, Minute seinen zweiten Treffer und die 3:2-Führung für RWO. Elben stemmte

sich bis zum Schluss gegen die Niederlage und erspielte sich in der Schlussphase noch Chancen.

Drei Minuten vor dem Ende verwertete dann Daniel Niklas eine gute Möglichkeit zum 3:3-Ausgleich. Durch das 3:3 konnte GW Eiben die zweite Niederlage noch rechtzeitig abwenden.

SSV Elspe - FC Langenei/Kickenbach 0:1 (0:1). Im vorgezogenen Spiel unterlag Aufsteiger SSV Elspe vor 150 Zuschauern dem FC Langenei/Kickenbach unglücklich mit 0:1 (0:1). Ausgerechnet ein Eigentor von Tom Theile-Rasche (43.) sorgte für die Entscheidung in einem packenenden Kreisligaspiel. Insgesamt hatten die Gäste aus dem Langeneier Käfig die abgeklärtere Spielanlage. Im zweiten Durchgang drückte der Neuling auf das Tempo und hatte Pech, das Louis Wittwer und Tino Oest nicht trafen. „Wir hätten heute ein Remis verdient“, fasste der Elsper Trainer Dawid Jaworski die 90 Minuten am Wiesengrund zusammen. „Meine Mannschaft hatte mehr Spielanteile, aber der letzte Passe war oft zu ungenau, auch hatten wir noch Glück, dass La/Ki in letzter Minute einen Konter nicht zum 2:0 nutzen konnte“, resümierte Jaworski.

