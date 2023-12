SV Heggen setzt auf bewährtes Duo

Heggen Auch in der Saison 2024/25 heißt das Trainerduo beim SV Heggen Alexander Mester/Heiko Entrup.

Auch in der Saison 2024/25 heißt das Trainerduo beim SV Heggen Alexander Mester/Heiko Entrup. Das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt. Beide absolvieren ihr erstes gemeinsames Jahr am Daspel. Heggen ist Zweiter in der Fußball-Kreisliga A, drei Punkte hinter Elben.

Alex Mester geht in seine sechste Saison beim SV Heggen. Der gebürtige Elsper, zuvor vier Jahre Co-Trainer von Alexander Böhl, ist schon ein wenig stolz: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass der Verein uns weiter das Vertrauen schenkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man als Trainer in ein sechstes Jahr gehen darf.“

Sein Trainerkollege Heiko Entrup (28) geht in sein drittes Jahr bei seinem Heimatverein. Der Spielertrainer: „Der Einstieg ins Trainergeschäft konnte fast nicht besser sein. Die Arbeit mit der Truppe und mit Alex Mester macht mir unheimlich Spaß. Des Weiteren ist es schön, die vollste Rückendeckung des Vereins zu spüren. Ich bin motiviert und erfolgshungrig und sicher, dass wir unsere Leistungen noch steigern können.“

Heggens Sportlicher Leiter Christoph Schulte stellt fest: „Die Mischung aus Jung und Alt passt sehr gut. Gerade die Detailarbeit und die konstruktive Suche nach Lösungsmöglichkeiten imponieren mir bei den beiden sehr. Ich bin sehr froh, dass meine Wunschlösung in die zweite Saison geht, damit wir die gute Arbeit fortsetzen und ausbauen können.“ Zum Winter verstärkt sich die Erste mit Offensivmann Luka Lubar (20), der zuletzt beim SV Türk Attendorn gespielt hat.

