Kreisliga B SV Oberelspe: „Erwartungen in allen Belangen übertroffen“

Oberelspe. Im Sommer wechselt Matthias Schmidt-Holthöfer vom Bezirksligisten SG Serkenrode/Fretter in die Kreisliga B. Ein Schritt, den er nicht bereut hat.

Der 5. Juni 2008 war einer der größten Momente der Vereinsgeschichte des SV Oberelspe. 13 Jahre später ist Träumen in der Schützenstraße wieder erlaubt.

Nein, die gute Laune konnte auch die 0:4-Niederlage am Sonntag gegen den SV Rahrbachtal Matthias Schmidt-Holthöfer nicht vermiesen. Der Trainer des SV Oberelspe hat Urlaub. Und ist entsprechend gut erholt. Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga B sollte auch ausreichen, um die Laune steigen zu lassen. Dort liegt der SVO als Tabellenfünfter nur drei Punkte hinter dem dritten Platz und das bei weniger Spielen als die vor ihnen liegenden Mannschaften der SG L.O.K. und von Vatanspor Meggen.

Erwartungen übertroffen

„Die Erwartungen, die wir hatten, wurden bei weiten übertroffen“, freut sich Matthias Schmidt-Holthöfer, der im Sommer vom Bezirksligisten SG Serkenrode/Fretter in die Kreisliga B wechselte und dort gemeinsam mit Daniel Roland das Trainergespann bildet. „Ich kenne Daniel schon sehr lange, seit unserer gemeinsamen Zeit bei Rot-Weiß Lennestadt und der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen“, erklärt Schmidt-Holthöfer, wie es zur Zusammenarbeit kam. Nach einem halben Jahr zieht er ein durchweg positives Zwischenfazit. „Oberelspe ist ein Verein, der ähnlich ist wie Serkenrode.

Hier wird der Zusammenhalt groß geschrieben und das gefällt mir außerordentlich gut“, betont Schmidt-Holthöfer, dass ihm die Atmosphäre im Verein sehr entgegenkommt.

Schon elf Treffer erzielt

Und sportlich? Da läuft es seit Wochen hervorragend. „Es macht einfach richtig Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Die sind alle heiß, die Trainingsbeteiligung ist hoch und wir spielen ja auch eine super Saison. Gefühlt sind wir ja immer noch ein Aufsteiger, denn die vergangene Saison wurde ja sehr schnell wieder beendet“, weiß der 38-Jährige, der diese Saison schon elfmal als Torschütze in Erscheinung traf. „Am Sonntag leider ins falsche Netz“, sagt Schmidt-Holthöfer.

Da unterlief ihm gegen den SV Rahrbachtal ein Eigentor. „Und vorher habe ich auch noch das 1:1 auf dem Fuß. Den muss ich einfach machen“, gibt sich der Serkenroder selbstkritisch. Die Saison begann mit einem Kuriosum: Denn alle drei Torhüter im Kader des SVO verletzten sich vor dem ersten Spieltag. „Die Zahl verringerte sich von drei auf null. Das war schon kurios“, war der Jungtrainer plötzlich mit einer nicht eingeplanten Situation konfrontiert.

Routinier Erwes hilft aus

Aber Hilfe wurde schnell gefunden. In Routinier Thomas Erwes. „Er hat sich bereit erklärt, uns auszuhelfen, bis die Torhüter wieder fit sind. Er hat ja regelmäßig bei den Altherren von Rot-Weiß Ostentrop gespielt und war fit. Da sind wir sehr dankbar für“, betont Schmidt-Holthöfer. Seinen Spielerpass wird Erwes auch in der Rückrunde behalten, „um Gewehr bei Fuß zu stehen, falls wir ihn nochmal brauchen“, erklärt der SVO-Trainer. Immerhin: Ein Torhüter steht zur Rückrunde wieder zur Verfügung.

Was die Mannschaft des SV Oberelspe in diesem Jahr auszeichnet? Matthias Schmidt-Holthöfer hat eine klare Antwort: „Das starke Kollektiv. Mit Peter Arens haben wir einen erfahrenen Abwehrrecken, im Mittelfeld mit Daniel Roland einen erfahrenen Spieler, vorne mit Adrian Schulte einen super Torjäger, der ja auch schon beim SSV Elspe Erfahrungen in der Kreisliga A gesammelt hat“, weiß Schmidt-Holthöfer. Hinzu kommen weitere Leistungsträger wie Pascal Ehlers oder Martin Schumacher.

Starkes Kollektiv

„Aber eigentlich kann man keinen herausheben, weil - wie schon erwähnt - das Kollektiv einfach gut ist“, freut sich der Serkenroder, der immer noch gute Kontakte zu seinem ehemaligen Verein pflegt. „Mein Bruder ist ja immer noch Vorsitzender, meine Cousins spielen da. Als wir neulich spielfrei hatten, habe ich mir auch ein Spiel angesehen. Am Sonntag gegen Rahrbachtal waren bestimmt 20 Serkenroder bei uns am Platz. Das hat mich sehr gefreut“, sagt der Mittelfeldspieler.

Aber mal ehrlich, ist der Aufstieg schon ein Thema? Matthias Schmidt-Holthöfer schmunzelt. „Wir gehen raus, um jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann steigen wir auf“, ist die Rechnung ganz einfach. Dass es leichter gesagt als getan ist, wissen die Verantwortlichen nur zu gut. Denn das neue Jahr startet direkt mit den Schwergewichten SG Finnentrop/Bamenohl II und Vatanspor Meggen. „Die ersten beiden Aufstiegsplätze sind bereits vergeben. Um den dritten Platz wollen wir so lange wie möglich mitspielen“, verspricht der Trainer.

