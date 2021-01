SV Ottfingen: Trainerlegende Fredi Orthmeier wird 90 Jahre

Ottfingen/Klafeld. Er ist im gleichen Jahr „geboren“ wie der SV Ottfingen. Und bei diesem Verein hat er Fußball-Geschichte geschrieben.

Aber nicht nur dort, sondern im gesamten Kreis Olpe. Fredi Orthmeier. Der Trainer wird am heutigen Mittwoch 90 Jahre. Den SVO führte er im Frühjahr 1984 in die Fußball Verbandsliga. Er schaffte damit etwas nie Dagewesenes im Kreis Olpe. Zum ersten Mal stieg ein Verein als Landesligameister in diese hohe Klasse auf.

Als wir Kunibert Kinkel, Ehrenvorsitzender des SV Ottfingen, zu Fredi Orthmeier befragten, hatte er die Daten und Fakten, die immerhin dreieinhalb Jahrzehnte zurück liegen, derart gestochen scharf parat, als sei das alles erst ein halbes Jahr her. Kinkel selbst, seit 1977 Vorsitzender, hatte Orthmeier 1982 zum SV Ottfingen geholt. „Ich weiß noch gut, dass Herbert Löcker (Kassierer des SV Ottfingen, d.Red.) und ich uns in Hüttental ein Spiel angesehen haben. Dort war er Trainer. Danach haben wir ihn geholt“. Orthmeiers Vorgänger in Ottfingen waren Dieter Neeb und Werner Haas gewesen.

Kuchen für die Spieler

Kunibert Kinkel hat Fredi Orthmeier, der am Dreikönigstag 1931 in Lünen-Brambauer zur Welt kam, als äußerst sympathischen Menschen in Erinnerung. „Er war geradlinig, sehr ehrgeizig, und in hohem Maße Mensch“, umschreibt es Kunibert Kinkel. Er habe aus einer guten Truppe das Optimale herausgeholt. 1984, in seinem dritten Trainerjahr in Ottfingen, gelang dann der große Wurf. Mit einem 4:1-Sieg in Wenden, nach 0:1-Rückstand war der Aufstieg perfekt. Am Ende war es ein Triumph der souveränen Art, der Punktevorsprung auf die Konkurrenz in der Fußball-Landesliga war beträchtlich.

Trainer und Mensch. „Fredi brachte sonntags Kuchen mit, tat alles für die Spieler, war der väterliche Typ“, berichtete Kunibert Kinkel, „irgendwo wird das auch von dem einen oder anderen so etwas ausgenutzt“.

Der SV Ottfingen ging mit Orthmeier in die Verbandsliga hinein, „dann trat das ein, was wir im Vorstand befürchtet hatten: es wurde kritisch im ersten Jahr“, blickte Kunibert Kinkel zurück. Dann kam im März 1985, sieben Spieltage vor Schluss. Die Trennung. Kunibert Kinkel: „Das war einer der unschönsten Momente für mich als Vorsitzender“. Danach nahmen einige Spieler das Heft in die Hand, und der Klassenerhalt wurde noch geschafft.

Zur Saison 1985/86 kam dann Werner Schumacher, an dem auch einige andere Vereine zu dem Zeitpunkt interessiert waren – und der in Ottfingen eine Glanzzeit ohnegleichen prägte. Kunibert Kinkel: „Gott sei Dank ist Werner ja dann zu uns gekommen. Was daraus geworden ist, das hat man ja gesehen“.

1996 zog Fredi Orthmeier mit seiner Ehefrau Anne aus dem siegerländer Obersetzen in den hohen Norden. Genau gesagt, ins Alte Land, in den Landkreis Stade. Sie kehrten jedoch im Dezember 2016 ins Siegerland zurück und fanden ihr neues Domizil in Klafeld. Doch Fredi Orthmeier hat noch ein weiteres großes Hobby, das Lesen. Rund 6000 Bücher aus dem Bereich Fachliteratur hat er bislang „verschlungen“.