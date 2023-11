SV Ottfingen verstärkt sich zur Rückrunde

Attendorn Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist holt ein im Kreis Olpe bekanntes Gesicht zurück

Der Fußball-Landesligist SV Ottfingen hat sich für die Rückrunde mit einem im Kreis Olpe bekannten Gesicht verstärkt.

Ali Genc, ehemaliger Spieler des SV 04 Attendorn und des SC Drolshagen, soll dem Spiel der Ottfinger neue Stabilität geben. Der inzwischen 33-Jährige spielte zuletzt beim Siegerländer Kreisligisten Sportfreunden Eichen/Krombach. Uwe Kipping, Sportlicher Leiter der Ottfinger, freut sich über den Zugang: „Er wird uns sofort helfen mit seiner Erfahrung. Unser Kader ist bekanntlich extrem dünn durch die drei Kreuzbandrisse im Sommer und anderen Verletzungen. Wir sind froh, dass sich Ali für uns entschieden hat. Der Kontakt zu ihm kam über einen Bekannten zustande“, erklärt Kipping.

Ursprünglich wollte Genc kürzertreten und wechselte deshalb zum B-Ligisten. „Aber dann hat er gemerkt, dass die Kreisliga B nichts für ihn ist“, sagt Kipping. Quantitativ wird sich der Ottfinger Kader jedoch nicht verändern, denn mit Matthias Hartwig wird ein Spieler dem SVO nicht mehr zur Verfügung stehen. „Er ist zum vierten Mal Vater geworden und hat durch seinen Job bedingt oft auch Wochenendschichten, sodass er uns nicht häufig zur Verfügung stehen würde“, sagt Kipping.

Keine aktive Suche

Weitere Personalien sind erstmal nicht geplant. „Das ist in der Winterpause schwierig, da spreche ich keine Spieler an. Die Ablösen sind dann frei verhandelbar und wenn die abgebenden Vereine sich querstellen, ist da nichts zu machen. Anders sieht es aus, wenn Spieler auf uns zukommen und wechseln wollen. Dann schauen wir, was sich machen lässt“, sagt Kipping, der seine Mannschaft bereits in der Winterpause wähnt. „Ich glaube nicht, dass am Freitag bei uns gespielt wird. Das gibt unseren Spielern die Chance, sich noch länger zu erholen und in der Rückrunde wieder fit zu sein“, ist Kipping nicht unglücklich, wenn seine Mannschaft nicht spielt.

