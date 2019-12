Kirchhundem. Was ein schöner Abschluss für Franz Vetter! In seinem letzten Trainerjahr beim SV Rahrbachtal schenkte ihm die Mannschaft das Gemeinde-Double.

SV Rahrbachtal ist auf dem Feld und in der Halle spitze

Heißt: Sieg auf dem Feld und in der Halle - plus die Masters-Teilnahme. Mit 5:3 gewannen die Rahrbachtaler gestern Abend das Endspiel gegen den FC Kirchhundem. Für den Sieger trafen Yllor Siveri (3), Moritz Färber (2), für den FCK Stefan Ivo (2) und Goncalves.

Vetter: „Ich freue mich sehr, jetzt habe ich alles mit den Jungs erreicht. Aufstieg, zweimal Gemeindepokal auf dem Platz und in der Halle.“ Der SV Rahrbachtal ist erstmals seit 20 Jahren wieder beim Masters.

Keine Wünsche offen ließen die beiden Halbfinalspiele, was die Dramatik anging. Julian Feldmann und Felix Färber schossen den SV Rahrbachtal beim 2:1 ins Endspiel, Jannik Schmidt hatte für Albaum/Heinsberg getroffen. Mächtig Feuer loderte im zweiten Semifinale zwischen dem FC Kirchhundem und der SG Saalhausen/Oberhundem, der Begegnung zwischen dem langjährigen Seriensieger und dem Titelverteidiger. Der ging durch Jason Brust in Führung, Tim Burghard glich zum 1:1 aus. Die Dramatik spitzte sich zu. Als Tolga Ünver die SG 1:53 Minuten vor Schluss mit 2:1 nach vorn schoss, schien der Pokalverteidiger durch. Doch dann kam Stefan Ivo. Der zweifache Last-Minute-Man. Er glich für den FCK nicht nur 29 Sekunden vor Schluss zum 2:2 aus, sondern entschied auch die Verlängerung mit dem 3:2 - diesmal 36 Sekunden vor Schluss. Jannik Patze machte das 4:2.

Die SG Saalhausen/Oberhundem hatte das Halbfinale mit weißer Weste erreicht. Nach drei Siegen gewann der Pokalverteidiger am Sonntag auch gegen den SV Rahrbachtal, 3:1 hieß es letztlich. Unter die letzten Vier schaffte es Gastgeber SG Albaum/Heinsberg, gegen den FC Kirchhundem siegte er mit 3:2. Marvin Büdenbender drehte das 0:1 in 30 Sekunden in ein 2:1 um.

Der SV Brachthausen/Wirme, in den letzten drei Jahren im Endspiel, und einmal davon Gewinner, sprach diesmal bei der Titelvergabe kein Wort mit. Am ersten Turniertag verlor er alle drei Spiele und konnte dies am Sonntag nicht mehr korrigieren. Trotz 3:1-Führung unterlag er dem SV Rahrbachtal mit 3:4.

Zufrieden war der Ausrichter VfL Heinsberg mit der Zuschauerresonanz. Am Samstag und Sonntag hatten insgesamt etwa 400 Fans den Weg in die Halle gefunden. Ergebnisse vom Sonntag:

Rahrbachtal - Brachthausen/W. 4:3

Albaum/H. - Kirchhundem 3:2

Saalh./Ober. - Rahrbachtal 3:1

Halbfinale

Rahrbachtal - Albaum/Heins. 2:1

Kirchhundem - Saal./Ober. n.V. 4:2

Neunmeter um Platz 3

Albaum/Heins.- Saal./Oberh. 2:0

Finale

Rahrbachtal - Kirchhundem 5:3