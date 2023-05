SV Rahrbachtal vergibt ersten Matchball

Kreis Olpe. Nach dem 1:2 des gegen GW Elben rücken Kirchveischede/Bonzel und FC Lennestadt II mit Siegen auf

Die Entscheidung um den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga A ist vertagt.

Stattdessen winkt zwischen dem SV Rahrbachtal, der SG Kirchveischede/Bonzel (je 64 Punkte) und dem Tabellendritten FC Lennestadt II (61) nun sogar eine Dreier-Relegation um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga.

Das kommt dadurch, dass Aufsteiger SV Rahrbachtal die große Chance liegen ließ, zumindest den Drei-Punkte-Vorsprung vor dem letzten Spieltag zu halten. Stattdessen gab es eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen GW Elben. So schloss die SG Kirchveischede/Bonzel durch einen 4:1-Sieg über den SV Heggen nach Punkten auf. Und der FC Lennestadt II kam durch einen 3:1-Sieg beim SC LWL II bis auf drei Punkte an das Führungsduo heran. Verlieren also der SV Rahrbachtal und die SG Kirchveischede am kommenden Sonntag und der FCL II gewinnt, kommt es zur besagten, und noch nie da gewesenen Dreier-Relagation um die Meisterschaft.

Beim SV Rahrbachtal herrschte nach dem 1:2 gegen Elben eine Riesenenttäuschung, dass der erste Matchball ungenutzt blieb. Jannik Rademacher hatte die Gäste nach 13 Minuten mit einem Kopfball in Führung gebracht. Danach hatte der SV Rahrbachtal einige gute Chancen. Aber entweder ging der Ball vorbei oder der starke Elbener Torwart Sebastian Stevens stand im Weg.

Rahrbachtal drückte nach der Pause weiter auf den Ausgleich, aber nach einem Konter konnte Tobias Stevens auf 2:0 für Elben erhöhen (55.). Rahrbachtal versuchte zwar alles, aber es langte nur noch zum 1:2-Anschlusstor durch einen Freistoß von Venhar Bivolaku (81.).

Der Rahrbachtaler Spielertrainer war nach dem Schlusspfiff natürlich enttäuscht: „Wir hatten uns so viel vorgenommen. Aber da war auch einige Nervosität im Spiel. Wir hatten zwar ein Chancenplus, aber auch etwas Pech. Elben hat gefühlt aus drei Chancen zwei Tore gemacht. In der nächsten Woche ist in Hützemert aber noch alles drin.“

André Weigler, Spielertrainer der SG Kirchveischede/Bonzel, freute sich natürlich über den Ausrutscher des SV Rahrbachtal und den eigenen 4:1-Sieg über Heggen: „Uns haben viele wichtige Spieler gefehlt. Umso stolzer bin ich auf meine Mannschaft. Das ist wohl der emotionalste Moment in meiner über 30-jährigen Karriere. Gegen Möllmicke wird es natürlich schwer, denn die brauchen auch noch jeden Punkt gegen den Abstieg. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Dann schauen wir weiter.“

Florian Goldmann, künftiger sportlicher Leiter des FC Lennestadt, freute sich natürlich über den 3:1-Sieg beim SC LWL II. Aber er trat auch auf die Euphoriebremse: „Wir liegen immer noch drei Punkte hinter den Konkurrenten und haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir müssen am Sonntag gegen Ostentrop gewinnen. Dann schauen wir weiter.“

Aufgeschoben ist auch die Entscheidung im Abstiegskampf. Zwar steht jetzt fest, dass es nun zwei Absteiger gibt. Aber der SV Oberelspe (2:5 bei RWL), der FC SF Möllmicke (2:5 in Bamenohl) und auch der SC LWL II (1:4 gegen FC Lennestadt) konnten die Gunst der Stunde - sprich das spielfreie Wochenende des TuS Lenhausen - nicht nutzen und einen Befreiungsschlag landen und müssen bis zum letzten Spieltag zittern.

