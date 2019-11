SV Rothemühle und RW Lennestadt kämpfen um den Titel

Kreis Olpe. Zwei Vereine mit einer ruhmreichen Vergangenheit, die nun wieder von neuen erfolgreichen Zeiten träumen

Die Zeit des Durchmarschierens in der Fußball-Kreisliga A scheint vorbei. In den letzten beiden Jahren beherrschten die Aufsteiger VfR Rüblinghausen und RW Hünsborn II die Konkurrenz und stiegen mit großem Vorsprung in die Bezirksliga auf. Das Titelrennen in der Saison 2019/20 dürfte deutlich spannender werden. Vor dem 17. Spieltag liegen Spitzenreiter SV Rothemühle (37 Punkte) und RW Lennestadt (36) dicht zusammen. Das Verfolgerfeld wird vom SV Türk Attendorn (31) und SV Heggen (30) angeführt, die am Sonntag am Daspel aufeinandertreffen.