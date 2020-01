SV Türk Attendorn verstärkt sich mit Hidayet Köser

Den Wechsel des 21-jährigen Offensivspielers vom Fußball-Bezirksligisten zum Tabellendritten der A-Kreisliga bestätigten jetzt Türk-Spielertrainer Yasin Colak und sein Sportlicher Leiter Murat Ucar.

„Wir sind heilfroh, dass sich Hidayet für uns entschieden hat. Er passt genau in unser Anforderungsprofil, ist jung, spritzig und hat sehr viel Potenzial“, freut sich Colak über den neuen Spieler, um den sich sein Verein „schon seit zwei Jahren“ bemüht habe. Zur Saison 2020/21 hat es mit dem Wechsel endlich geklappt.

Trainersuche läuft

Hidayet Köser, der vor zwei Jahren aus der A-Jugend von RW Lüdenscheid zum Bezirksligisten SV 04 Attendorn zurückgekehrt war, ist nicht der erste Spieler, den es zum Nachbarn zieht. Vor dem 21-Jährigen waren auch Emirhan Coskunsu (jetzt SC LWL 05) und Emre Gencol vom SV 04 zum SV Türk gewechselt. „Hidayet wird uns weiterbringen, er passt als Attendorner Junge zu uns“, ist Spielertrainer Yasin Colak von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.

In den nächsten Tagen soll beim Dritten der Kreisliga A auch die Suche nach einem neuen Trainer abgeschlossen sein, der Colak an der Seitenlinie unterstützt. Das Ziel der Hansestädter, die mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer RW Lennestadt in die Winterpause gegangen sind, ist klar. „Wir wollen aufsteigen“, redet Colak nicht um den heißen Brei herum. Wenn nicht in dieser Saison, dann im kommenden Spieljahr. Aktuell beträgt der Abstand zum Wintermeister RW Lennestadt fünf Punkte.

Einsatz beim Volksbanken WinterCup

Am Sonntag ist der SV Türk Attendorn beim 31. Volksbanken WinterCup in Balve im Einsatz. In der Vorrunde will sich der heimische A-Ligist für den RegionalCup, die Zwischenrunde, am 18. Januar in Plettenberg qualifizieren. Die drei Erstplatzierten kommen jeweils weiter. In Balve hat es das Colak-Team mit den A-Kreisligisten TuS Sundern 2, SSV Küntrop, FC Overberge sowie den B-Ligisten FC Hemer Erciyes, TuS Langenholthausen 2, TuS Plettenberg 2 und dem C-Kreisligisten RW Mellen zu tun.

„Plettenberg ist unser Mindestziel“, zählt für Yasin Colak am Sonntag nur das Weiterkommen. Immerhin erreichte der SV Türk Attendorn beim Hallenturnier um den Volksbanken WinterCup 2018 den zweiten Platz und musste sich damals dem Westfalenligisten SC Neheim im Finale erst im Neunmeterschießen geschlagen geben. Im letzten Jahr reichte es zumindest für die Qualifikation für die Endrunde, den SuperCup.