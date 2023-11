TC Grevenbrück bittet um Spenden für Platzrenovierung

Grevenbrück. Der TC Grevenbrück startet Crowdfunding für

„Um für die nächste Sommersaison gerüstet zu sein, brauchen wir professionelle Unterstützung und die entsprechenden finanziellen Mittel“ – so klar fasst es der Vorstand des TC Grevenbrück zusammen, wie der Plan für die drei Tennisplätze des Vereins zum Start der nächsten Sommersaison aussieht.

Wer in diesem Jahr die Anlage besucht hatte, konnte beobachten, dass die Vereinsmitglieder viel Arbeit investieren mussten, um die Spielfelder in gutem Zustand zu erhalten; insbesondere die in den Platz eingelassenen Linien machten immer wieder Probleme, weil sie dem Wechsel aus Hitze und Regen nicht mehr gewachsen waren und sich verformten. Daher hat der Vorstand bereits jetzt im Rahmen der bundesweiten Aktion „Viele schaffen mehr“ eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um zum Start der neuen Sommersaison 2024 mit deutlich verbesserten Bedingungen an den Start gehen zu können. „Natürlich hoffen wir, dass uns dann auch mehr Zeit bleibt, um den Aufbau der Kinder- und Jugendarbeit und die Trainingsangebote für Neueinsteiger ausbauen zu können“, so fasst Frank Schäfer als Vorstandsmitglied einen wesentlichen Nebenaspekt ins Auge. „Deswegen rufen wir unsere Mitglieder, Freunde und Förderer auf, einen Beitrag zur Aktion zu leisten, damit wir die Zukunft des Vereins besser gestalten können.“

Die Crowdfunding-Aktion des TC Grevenbrück finden Sie unter https://www.viele-schaffenmehr.de/projekte/instandsetzung-plaetze-tcg . TC Grevenbrück Gegr. 1975 – An der Habuche 25 – 57368 Lennestadt-Grevenbrück Mail info.tcg1975@gmail.com – www.tc-grevenbrueck.de Volksbank Bigge-Lenne eG - IBAN DE11 4606 2817 4314 1524 00 – BIC GENODEM1SMA Rückfragen zum Text bitte an Frank Schäfer, info.tcg1975@gmail.com .

Fakten zum Verein: Der Tennisclub Grevenbrück wurde 1975 gegründet. Schon bald nach der Gründung wurde mit der Anlage an der Habuche, hinter der Sportanlage des Fußballvereins Rot-Weiß Lennestadt, eine eigene Sportanlage mit fünf Sandplätzen in Betrieb genommen. Sportlich gesehen war der Verein in verschiedenen Altersklassen erfolgreich. Aktuell betreibt der Verein die Anlage mit drei Sandplätzen; das Vereinsheim wurde gerade frisch renoviert. Zurzeit ist mit der Mannschaft Herren 55 eine Mannschaft für den Ligabetrieb gemeldet. Der Verein hat aktuell ca. 70 Mitglieder.

