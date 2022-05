Das Team André beteiligt sich beim „Wall des Sports“ in der Attendorner Innenstadt am Samstag, 28. Mai 2022, mit einer Rollstuhlbasketball-Aktion. Team-Kapitän André Hoberg zeigt, wie es geht

Sportwoche in Attendorn

Sportwoche in Attendorn Team André präsentiert sich mit Rollstuhlbasketball-Aktion

Attendorn. Das Team André beteiligt sich beim „Wall des Sports“ in der Attendorner Innenstadt am Samstag, 28. Mai mit einer Rollstuhlbasketball-Aktion.

Zur großen Sportwoche der Jubiläumsstadt Attendorn präsentieren sich die Attendorner Sportvereine der Öffentlichkeit beim „Wall des Sports“ am Samstag von 11 Uhr bis 16 Uhr auf den vier Stadtwällen. So auch das Team André, das einen Infostand an der Ecke Anfang Südwall/Kölner Straße aufbaut.

Neben Infos zum Team, welches im Jahr 2015 rund um den Attendorner Rollstuhlfahrer André Hoberg für Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Handicap gegründet wurde, wird an diesem Aktionstag Rollstuhlbasketball zum Mitmachen angeboten. Insbesondere Menschen ohne Handicap sind eingeladen, diesen anspruchsvollen Sport auszuprobieren. Wer trifft den Basketball in den Korb? Die besten Schützen werden mit Sachpreisen belohnt.

Nationalspieler kommt

Zu diesem Tag hat sich dank persönlicher Kontakte von Team-Mitglied Björn Picker mit Thomas Böhme ein echter Hochkaräter angekündigt. Der gebürtige Bayreuther hat als deutscher Rollstuhlbasketball-Nationalspieler schon mehrfach an den Paralympics und Europameisterschaften teilgenommen. Mit dem RSV Lahn-Dill konnte Thomas Böhme bereits mehrfach Titel und Auszeichnungen gewinnen. Thomas Böhme wird beim „Wall des Sports“ zwischen 12 Uhr und 14 Uhr zu Gast am Stand von Team André sein.

Auf Initiative von Team-Mitglied Dominik Strobel führt das Team André am 28. Mai zudem eine Spendenaktion zugunsten der Ukraine durch.

Informationen über das Team André gibt es auf der Internetseite www.team-andre.de oder bei Tom Kleine, Tel. 0171.1198273, E-Mail info@team-andre.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe